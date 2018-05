Critica la lujosa casa del pueblo

Cardenal con una de cal y otra de arena

Diálogo. Toribio Ticona dijo que buscará un acercamiento sincero con el gobierno, sin ningún tipo de imposiciones.

Martes, 22 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Presentación. El cardenal Toribio Ticona durante su presentación oficial.

El nuevo cardenal de Bolivia, Toribio Ticona, manifestó este lunes que el nuevo Palacio de Gobierno es "demasiado lujo" cuando el país tiene necesidades más apremiantes por la falta de infraestructura para salud y educación.

"A pesar de que ha hecho algunas obras, con relación al Palacio me parece que es demasiado lujo, porque normalmente habiendo en nuestra patria falta de hospitales, la educación y otras (necesidades) fundamentales, hacer ese edificio solamente para ostentación no me parece bien", expresó la autoridad eclesial.

Ostentosa Casa Grande del Pueblo. La llamada Casa Grande del Pueblo está construida sobre 1.068 metros cuadrados; la lujosa construcción consta de 24 pisos, helipuerto, sauna, gimnasio, piso exclusivo para el Presidente, entre otras suntuosidades, que costó al Estado un poco más de 30 millones de dólares.

'No podemos aceptar que nos impongan'. Con la voz baja y las manos temblorosas por la enfermedad que padece (Parkinson), el nuevo Cardenal, Monseñor Toribio Ticona, quien a sus 81 años asume el cargo, en conferencia de prensa expresó que se buscará un acercamiento real y sincero con el gobierno.

"Siendo sinceros el gobierno ha hecho muchas cosas y hay que reconocerlo, pero eso no quita que tenemos que respetarnos mutuamente, no podemos aceptar que nos impongan ni nosotros imponer, busquemos un diálogo donde de verdad podamos trabajar Iglesia - Estado", enfatizó en su alocución en conferencia de prensa.

"De verdad quisiéramos un acercamiento real y sincero", aseguró

Saludan designación. Legisladores del oficialismo y oposición saludaron ayer, por separado, la designación del obispo minero emérito de Coro Coro, Toribio Ticona, como nuevo Cardenal de Bolivia. Esperan que sea un gran pastor para los bolivianos.

14 Nuevos

cardenales nombrará el papa Francisco en junio.

81 Años

tiene el Cardenal Toribio Ticona. Estará a la cabeza de la Iglesia boliviana.

