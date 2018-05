Por reajuste tarifario de electricidad

Emergencia en cooperativas de agua

Pedido. Exigen que se haga una nivelación en la estructura tarifaria del servicio de agua potable hasta de un 30 por ciento.

Martes, 22 de Mayo, 2018

Las diferentes cooperativas de agua que prestan el servicio en Santa Cruz, se encuentran en emergencia por el reajuste tarifario a la energía eléctrica, toda vez que ellos tienen un consumo elevado de kilovatios por los motores y bombas eléctricas que utilizan para extraer el agua a 300 metros de profundidad, por lo que están pidiendo a las autoridades correspondientes como el ministerio de Ambiente y Agua, se haga una nivelación a la estructura tarifaria de al menos un 30%, es decir que si esto se hace efectivo también se estaría incrementando el costo del consumo de agua.

Hace más de 10 años se mantiene la tarifa de agua. Víctor Ortuño, presidente de la Federación de Cooperativas de Agua de Santa Cruz (Fedecaas), manifestó que hace más de 10 años el servicio de agua potable no ha sufrido un solo centavo de incremento en su estructura tarifaria, situación que no hace el servicio sostenible. "Estamos corriendo el riesgo que colapse el sistema de agua potable y no tengamos la posibilidad de hacer inversiones como el comprar nuevos motores", dijo Ortuño a tiempo de poner como ejemplo del consumo de energía de dos cooperativas. "La cooperativa Cooplan, paga 220 mil bolivianos mes por energía eléctrica, si eso lo multiplicamos por 12 meses, son más de 2 millones. Cosmol de Montero, está bordeando los 200 mil bolivianos, más este incremento actual del Gobierno, es asfixiante", explicó.

Asimismo, dijo que las cooperativas están categorizadas como industrias, por lo que exigen se haga una categoría como cooperativas que prestan un servicio sin fines de lucro.

Podrían cortar el servicio en las horas pico. Este viernes, las más de 80 cooperativas que prestan el servicio de agua potable tendrán una asamblea extraordinaria, para definir las medidas a tomar, una de las propuestas es el de cortar el servicio en las horas pico, con el objetivo de consumir menos energía y poder ahorrar recursos. "Una de las propuestas es que tengamos que paralizar nuestras bombas y motores en los horarios pico, porque es cuando hay mayor consumo y es donde se hacen mayores cobros, y para tratar de ahorrar algunos centavos. Se perjudicaría a la población pero no hay otra manera de hacernos escuchar", apuntó.

Por su parte, Julián Ibarra, gerente de la cooperativa Humberto Leigue, dijo que el costo de electricidad, representa el 30% de los gastos de la cooperativa, por lo que se van a plegar a las medidas que se determine en la asamblea.

Microempresas pueden categorizar su medidor. Por otro lado el director de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Electricidad (AE), Daniel Rocabado, informó que los microempresarios pueden acudir a sus distribuidoras y recategorizar sus medidores para que paguen en la categoría industrial o general, cuyo consumo es preferencial y menor al domiciliario.

2 millones

700 mil, es el universo de habitantes a los que se les provee el servicio de agua.