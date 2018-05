Portafolio

Amdecruz convoca autoridades de los 55 municipios para definir acciones por el pago de regalías

Lunes, 21 de Mayo, 2018

El presidente la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), Rodolfo Vallejos, informó el lunes que se convocó a las autoridades de los 55 municipios de este departamento para definir acciones destinadas a exigir a la Gobernación el pago de las regalías adeudadas desde gestiones pasadas.



"Nos vamos a reunir todos los alcaldes para definir un ultimátum y las medidas a tomar ante el incumplimiento de la Gobernación en el desembolso de las regalías a los municipios", anunció en conferencia de prensa



Vallejos adelantó que la reunión se llevará a cabo el próximo jueves 24 de mayo y en la misma podrían definirse las medidas de presión.



"Hemos solicitado hace más de tres meses al Gobernador (Rubén Costas) una audiencia, y no hemos obtenido respuesta, no es posible que en tres meses, no sea contestada una nota a Amdrecruz de parte de esta autoridad", acotó.



El presidente de Amdecruz denunció que la Gobernación sólo anuncia la inversión de las regalías en dos municipios, dejando de lado al resto y cuya deuda asciende a más de 400 millones de bolivianos.