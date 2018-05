Mensaje a los bolivianos

Nuevo Cardenal: Nada de rencores y volvamos a trabajar Iglesia-Estado

La Conferencia Episcopal de Bolivia tiene previsto presentarlo hoy en la ciudad de La Paz al prelado, cuya designación destacó más de una satisfacción en el mundo católico

Lunes, 21 de Mayo, 2018

El nuevo Cardenal bolivianos monseñor Toribio Ticona Porco, en su mensaje a los bolivianos planteó que dejar atrás los rencores y volver a trabajar Iglesia-Estado, una relación que durante los últimos se enturbió con entredichos políticos.

La Iglesia Católica a través de la Conferencia Episcopal de Bolivia asumió una posición crítica frente a la repostulación del presidente Evo Morales, habilitado por el Tribunal Constitucional y demandó el respeto al referendo del 21 de febrero de 2016, aspecto que ha incomodado al gobierno. Además rechazó vehemente el nuevo Código de Sistema Penal que flexilizaba la práctica del aborto, lo cual también causó serios distanciamientos con el gobierno del MAS.

“A mis hermanos bolivianos campesinos, mineros y pueblo en general: que de verdad sea un momento de reflexión para poder unir y trabajar con nuestra tierra querida Bolivia; que de verdad volvamos a unir y trabajar Iglesia-Estado, en fin. Nada de rencores ni de envidias ni calumnias y nada”, declaró a radio Santa Cruz de la red Erbol.

Poco después de conocerse su nombramiento dispuesto por el papa Francisco, monseñor Ticona fue entrevistado para conocer sus primeras impresiones, tomando en cuenta que es el tercer Cardenal que tiene Bolivia, luego de Clemente Maurer y el fallecido Julio Terrazas.

“Nunca he aspirado (al cargo), yo soy un obispo humilde, hijo de un minero, campesino y viví de lo más sencillo, pero así son los designios de Dios; ya no puedo rechazar y tendré que aceptar. Soy sacerdote Diocesano, he estudiado en el Seminario San Cristóbal de Sucre, después he hecho pastoral en Quito Ecuador”, manifestó en un breve relato de su carrera.

La Conferencia Episcopal de Bolivia tiene previsto presentarlo este lunes en la ciudad de La Paz al prelado, cuya designación destacó más de una satisfacción en el mundo católico./Erbol