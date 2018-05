Marcas-chinas-se-expanden-en-mercado-de-celulares

Teléfonos móviles

Santa Cruz está invadido por infinidades de ofertas en teléfonos móviles de marcas no muy conocidas. Los precios son hasta dos veces más bajos los de sellos tradicionales.

En un recorrido por varios puntos de ventas masivas de teléfonos móviles, se pudo evidenciar que en Santa Cruz hay un gran abanico de marcas chinas que no son tan conocidas como las que lideran en el mercado.

Elegir un móvil chino, a veces es sinónimo de peor calidad, pero según los vendedores cada vez son más las marcas que apuestan por idénticos componentes que los empleados por otras marcas tradicionales, en muchas ocasiones las diferencias más notables se encuentran únicamente en el precio. Hay smartphone (teléfonos inteligentes en español) desde 360 bolivianos y otros que superan los 7 mil bolivianos, dependiendo las marcas y modelos.

Marcas poco conocidas y su valor. Hay marcas que tienen modelos más baratas que otras, entre las más económicas, hablando de teléfonos inteligentes se registraron las marcas: Nuu en Bs 360, Azumi y Alcatel son otras marcas que incluso tienen la opción para doble ship, en Bs 370. Entre los otros sellos chinos que tienen costos desde Bs 400 a 500 está la Acer, Xiaomi, Premier, Blu, entre otros.

Por otro lado, los teléfonos móviles más sencillos (usados generalmente solo para llamadas y sms) son más económicos, parten desde los Bs 120 hasta los 230 bolivianos en las marcas Amgoo, Azumi, LG, Huavi, Philips, ZTE, Panasonic, entre otras.

Por otro lado, Xiami es una de las marcas que está ganando mercado en Santa Cruz, casi todos los puestos de venta tienen algún modelo de esta marca que fácilmente compite con Samsung.

Según Isabel, de la tienda H&A que está sobre la Av. Uruguay, esta marca ya lleva más de un año en el mercado cruceño, "este año llegaron más modelos de su línea Redmi que son uno de los teléfonos más baratos que tenemos igual que el Acer", señaló. Caso similar se vio en el mercado La Ramada de la Av Grigotá, casi todas las vitrinas lucían con algún modelo que llevan el sello a la vista “MI” (Redmi Xiaomi).

No todos son homologados. Sobre los equipos homologados que hay en Bolivia, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), no cuenta con registros de todas las marcas y modelos de telefonía móvil que hay en Bolivia. De 16 marcas solo 6 se encontró registradas pero no todas en celulares, sino en otros artefactos. Por ejemplo, de la marca Xiaomi, que es uno de los celulares que ha entrado con fuerza y se encuentra en todos los mercados, la ATT solo tiene el registro de “Parlantes Bluetooth Mi” y no hay más registros.

Por su parte, Mario Durán Chuquimia, activista y experto en temas de tecnología, explicó que el registro de la ATT implica en un análisis técnico para que estos celulares cumplan con los estándares de frecuencia que hay en Bolivia. “Si es que alguna persona se compra un celular y no trabaja para la frecuencia de Bolivia, entonces no trabaja al 100 por ciento en su calidad. Para eso nos sirve la homologación que hace la ATT”, ejemplificó Durán.

Relación entre precios y calidad. El experto en tecnología señaló que en nuestro país muchas veces asociamos que cuando estamos comprando un celular de última generación de una marca conocida entre los 800 a 1.000 dólares están siendo bien invertidos, sin embargo, existe una tendencia en las empresas chinas “que consiste en ajustarnos a ganancias mínimas, donde esperan ganar entre 10 o 5% del valor de un celular. No obstante, otras empresas como Apple, en uno de sus iPhone le genera un 40% de ganancia a la empresa, por otro lado, Samsung le genera una ganancia de alrededor del 25% por cada terminal”, explicó.

Dentro de esta lógica que tienen algunas empresas chinas, está la marca Xiaomi que utiliza este método que es evidente que lo que hace es “reducir al mínimo su ganancia, pero con mejores prestaciones”, enfatizó.

Durán deja en claro que ahora uno puede conseguir teléfonos de última generación en 600 dólares con iguales o mejores características a uno que valga el doble de este precio. La tendencia de estas empresas y en general de la tecnología es obtener la mejor calidad, el mejor servicio y el mejor Hardware a menor costo.

“Hace unos 15 años, un Flash Memory de 32 megabytes costaba alrededor de 30 dólares y ahora un flash memory cuesta entre 30 a 40 bolivianos de más de 4 gigabytes (GB). Ahora la tendencia en el mercado de los celulares dependiendo de la telefonía hasta te lo llegan a obsequiar si hace planes de un año o dos años de consumo de internet y llamadas.

Recomendaciones previo a una compra. Pamela Figueroa, experta en sistemas y desarrolladora de videojuegos, señaló que mientras se tenga el sistema Android y las demás características de un teléfono de marca reconocida, entonces no habría mucha diferencia.

“Conozco muchas marcas que no son tan conocidas como otras pero que son muy buenas porque tienen un excelente sistema. Los celulares de HTC por ejemplo es una marca que muchos no conocen y es muy bueno”, confesó Figueroa.

Pero a todo esto, ella recomienda que para verificar si un teléfono es bueno antes de comprarlo, se tiene que hacer un Benchmark, este es un test para comparar el sistema de los celulares.

“Por ejemplo se pone en Google el benchmark del modelo de celular de Xiaomi que tenga un ram de 8 gigas para compararlo con un Samsung que tenga también un ram de 8 gigas, aquí en el teléfono Xiaomi me tiene que correr todo igual al de Samsung pero si no corre igual, ahí claramente se ve la calidad de Hardware que tienen los celulares”, ejemplificó la experta.

Benchmark para comparar sistemas de celulares

En términos informáticos, un benchmark es una aplicación destinada a medir el rendimiento de un dispositivo o algún elemento del mismo.

Para ello, se pone a prueba el equipo con tareas muy exigentes y variadas, con la intención de medir cómo de bien las cumple. De esta forma, se puede estimar bajo qué tareas o estímulos un determinado smartphone, tablet u ordenador se comporte de una manera fiable y efectiva.

¿Qué mide un benchmark? Por un lado, nos permite obtener información sobre las especificaciones técnicas del dispositivo. Tras un análisis del hardware, nos informa de qué piezas exactamente son las que componen nuestro aparato, pudiendo hacer luego comparativas.

Por otro lado, nos muestra el rendimiento de un dispositivo o un elemento del mismo ante las cargas de trabajo o estímulos. Dependiendo de los resultados, se puede medir el rendimiento global de un ordenador o centrarse en un determinado componente.

Xiaomi gana mercado en Santa Cruz y en el mundo

Xiaomi es una empresa china de tecnología, fundada en el año 2010 bajo el nombre Beijing Xiaomi Technology Co Ltd. Tiene una plantilla de más de 2.600 empleados y se ha posicionado como una de las referentes mundiales en telefonía móvil.

La relación calidad/precio de sus smartphones, el perfecto acabado de sus terminales, y la gran aceptación del público, tanto chino como occidental gracias a lo fiables que son, la han convertido en la Start Up más próspera del mundo.

Según el diarios digital español Vozpopuli señalan que algunos llaman a la marca Xiaomi, "la Apple china", porque demostró que es capaz de superar a la norteamericana tras pulverizar uno de los récords de la compañía de la manzana mordida. "La empresa fundada por Steve Jobs necesitó 20 años para facturar 15.000 millones de dólares. Xiaomi lo ha conseguido en siete y sin apenas hacer ruido, según datos de la propia compañía. Google tardó 9 años en lograr la misma cifra, por los 12 que necesitó Facebook y los 17 que invirtieron Alibaba y Tencent", señala la publicación.

AZER

China

Empresa taiwanesa que produce computadoras y productos informáticos desde 1976.

XIAOMI

China

Empresa de tecnología, fundada en el año 2010 bajo el nombre Beijing Xiaomi Technology.

AMGOO

China

Es una marca que diseña, fabrica y comercializa desde el 2005 una amplia gama de teléfonos móviles novedosos,

NUU

de China

NUU Mobile es diseñador y fabricante de teléfonos inteligentes Android ™ desbloqueados. Se lanzó el 2012.

HTC

China

Es un fabricante de teléfonos inteligentes taiwanés. Empezó en el 2009.

PREMIER

Panamá

Ofrece una marca muy variada, de productos de electrónica, electrodomésticos y artículos para el hogar, accesibles para Latinoamérica y el Caribe.

AZUMI

China

Desde 2010 se ha dedicado a la fabricación y comercialización de teléfonos móviles en todo el continente americano.

ZTE

China

Es un proveedor global de equipamiento de telecomunicaciones con sede en Shenzhen, China.

HYUNDAI

Diseñado en EEUU

Hyundai Mobile es de la misma compañía de la exitosa fábrica de autos.

BLU

De EEUU

Empresa fabricante de teléfonos móviles, fundada en 2009.