Ícono cruceño

Toborochis embellecen Santa Cruz

Conocedores del árbol hablan sobre los arbustos 'abombados' que es ícono departamental y ahora dan color a la ciudad con su florecimiento en otoño.

Lunes, 21 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Así luce el primer anillo de la ciudad con sus árboles en flor.

Uno de los pocos árboles que florecen y engalanan la ciudad de los anillos en esta época es el toborochi. Es inconfundible por su peculiar forma en su tronco "abombado" (y otros lo llaman ventrudo), por ser parte de la historia y desarrollo de Santa Cruz y además es ícono cruceño.

Ícono de Santa Cruz. Elvio "Chuny" Callaú, director de la Federación de Fraternidades Cruceñas, señaló que los toborochi que se ven en la ciudad son "el ícono tradicional de Santa Cruz", enfatizó.

Es tan representativo que forman parte de la historia como se muestra en el escudo de armas de Santa Cruz.

Darío Melgar Gómez, director del Jardín Botánico Municipal, explicó que en Santa Cruz de la Sierra hay dos tipos de toborochis (el rosado y el de flores blancas con amarillo), pero la ciudad tiene "miles de árboles, no hay un barrio que no tenga uno porque es totalmente nativo, crece por todos lados, prácticamente no hay necesidad de plantarlos", explicó. El Ceiba insignis, es el nombre científico del toborochi que dependiendo del lugar puede llegar a medir hasta 25 metros de altura en bosques, en la ciudad son más pequeños.

Elegido para sesiones fotográficas. Tanto reconocidos fotógrafos como principiantes, aprovechan esta temporada para tomar fotografías usándolos como escenario o simplemente por el propio paisaje del mismo árbol. En Santa Cruz, se toman sesiones a recién casados, quinceañeras, enamorados, niños jugando y a modelos en general con diversas temáticas.

Pablo Manzoni, fotógrafo de las Magníficas, confesó haber utilizado muchas veces, así como también a los tajibos. "Los toborochis son hermosos, hacer fotos en estos lugares son elegidos por la uniformidad del color, la belleza que manifiesta ese colorido y por la tranquilidad que refleja al ver una fotografía en este tipo de escenario natural, es fantástico", explicó el reconocido fotógrafo.

El Tajibo es patrimonio

La Asamblea Legislativa Departamental sancionó la ley que declara Patrimonio Natural Departamental al árbol de Tajibo en todas sus variedades. Ronald Moreno, asambleísta dijo que es necesario incentivar el cultivo y uso de este árbol en la arborización de espacios públicos y privados.

NATURALEZA. Así luce el primer anillo de la ciudad con sus árboles en flor.

PINTORESCO. Así lucen algunas plazuelas de la ciudad de los anillos.

MOMENTO. Recién casados aprovecharon esta semana para posar sobre la alfombra de flores.