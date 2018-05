Por la creciente urbanización en predios del hato bovino lechero

Descenso, la producción de leche cae en 200 mil litros al día

Mientras en los últimos seis años el consumo per cápita ha crecido de 42,8 (el 2012) a 61,8 litros por persona/año el 2017; en la zona de mayor rendimiento disminuyó.

Lunes, 21 de Mayo, 2018

La producción de leche, que en los últimos años había alcanzado a 1.2 millones de litros diarios, en un contexto de crecimiento importante del consumo per cápita anual, se contrajo. Según Fedeple (Federación de Productores de Leche de Santa Cruz), el bajón se registra en estos cinco meses del año con relación al 2017, donde se produce solo 1.0 millones de litros de leche diarios, con una disminución “nada alentador” de 200 litros diarios, lo que equivale a un descenso en el orden del 16,6%.

José Luis Farah, presidente de Fedeple, atribuye la situación a dos hechos: primero a los factores naturales como las intensas lluvias de inicio de año, y segundo, a la incesante expansión de las urbanizaciones sobre predios de ganadería lechera, como sucede en municipios potencialmente productores como son Warnes, Portachuelo, Montero, Colpa Caranda, entre otros.

"El avance de las urbanizaciones se ha registrado en Portachuelo y Warnes. Este último que antes era capital lechera de la región, ha dejado de serlo. Por ese hecho hemos visto que no ha crecido, la producción de leche prácticamente ha disminuido", informó.

Una problemática en debate. El bajón se registra en un escenario de contradicciones. Mientras el consumo per cápita, que aún sigue siendo menor con relación al promedio internacional, tuvo un importante incremento en los últimos seis años, se registra la caída en la producción de leche, cuando se supone que la demanda sigue en ascenso.

Según Fedeple, el 2012 el promedio de leche consumida por persona al año solo alcanzaba el 42,8 litros, el 2017 el mismo se cerró en 61,8 litros de leche por persona/año. Además, el otro elemento que añade a la paradoja, está en que los rendimientos productivos de leche, litros por animal, siguen siendo los más bajos de la región: 5 litros por cada animal a nivel nacional, aunque en el caso de Santa Cruz, ese margen es superior: 9 litros por animal, sigue siendo menor a promedio internacional.

Para el veterinario y experto en el tema, Carlos Guzmán, la baja producción lechera coyunturalmente registrado en estos primeros cinco meses del año, tiene que ver con un tema más de fondo. Está directamente relacionado a un “proceso de transición” debido a la disminución de la frontera agropecuaria y las condiciones socioeconómicas.

Dicho proceso está implicada a la urgente búsqueda de intensificar la producción lechera pero en un menor espacio físico en campo. "La tendencia actual es a aumentar la producción pero utilizando de manera eficiente los espacios físicos que se tiene actualmente con el predio. Sobre todo en áreas cercanas a las ciudades, bajo la premisa de aumentar rendimientos en espacios menores", precisó.

Entre las apuestas de transición. Guzmán describe tres ámbitos en el que se asienta dicho proceso de transición, que de manera lenta y progresiva han decidido ingresar los productores de ganado lechero de Santa Cruz.

El primero tiene que ver con el sistema del “estabulado” denominado “bristol" que consiste en el confinamiento de las vacas, cuya alimentación de ración total mezclada (TMR) se provee en gavetas. "Eso permite que el animal no salga a pastorear a los campos, se les provee la alimentación, eso obviamente produce un ahorro de energía en las vacas y mejora los rendimientos de producción de leche. Claro está, que requiere mayores inversiones, equipamiento e infraestructura".

El segundo sistema, tiene que ver con el “compost bar”, que consiste en el alojamiento (estabulado) para vacas lecheras pero en espacios abiertos. "Los animales no están totalmente confinados, se requiere equipamiento, infraestructura y utilización de animales de alto valor genético para que respondan con producción de leche con la inversión que se pueda hacer", aseguró.

El tercero es el “wasan”, que consiste en un sistema de pastoreo de rotación ración. Tiene que ver con zonas alejadas de las ciudades, en él habitan las reses productoras de leche, donde los animales asisten a los potreros con alta calidad en forrajes, lo que supone introducir una alta carga animal.

"El sistema funciona con resultados alentadores en la producción de leche. Se utilizó en Nueva Zelandia, Cuba, Europa, ahora ya se utiliza en nuestro país", argumenta Guzmán.

En ese contexto, el experto justifica que la baja producción de la leche en Santa Cruz se debe a ese proceso transición bajo nuevos esquemas de producción. Sin embargo, señaló que evidentemente la presencia de urbanizaciones en predios lecheros incide en la baja producción, pero en la misma medida ha provocado que el productor lechero opte por la transición de su matriz productiva.



Un contexto actual. La producción lechera del país, en un 90% corresponde al departamento de Santa Cruz, cuyo volumen actual de 1.0 millón de litros diarios en un 95% es capturado por las industrias PIL. El 5% restante lo absorben las otras casi diez industrias pequeñitas como la: Purita, Campiña, Prolac de Tarija, Ilva de Cochabamba, Soalpro y Flor de Leche en La Paz, entre otros.

A decir de Farah, los productores lecheros apuntan a incrementar este año la cantidad de litros producidos y para ello buscan apoyo de las autoridades que permitan fortalecer el consumo interno ya que nuestro país está entre los de menos consumo per cápita de leche por habitante de la región. El promedio por persona al año alcanza 61,8 litros cuando a nivel global el promedio se encuentra 150 litros per cápita.

"Nosotros nos hemos agarrado la bandera de impulsar el consumo lácteo porque si vemos de que hay incremento en ese sentido en la población boliviana, eso motivará a un aceleramiento de producción. En cambio, si no hay demanda como efecto de que no hay mayor consumo, la producción tenderá a no crecer más", puntualizó.

En ese contexto que no es nuevo sino que viene desde antes, cuando el 2011, el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, mediante ley N° 204 del 15 de diciembre de 2011, creó el Fondo de Apoyo al Complejo Productivo Lácteo (Proleche), bajo potestad y responsabilidad de la entidad desconcentrada Pro Bolivia, se intensifica el fomento al consumo de leche en la población boliviana.

Uno de esos objetivos fue aumentar el índice per cápita anual promedio de consumo/litro a nivel promedio de América Latina. Además, se buscó fomentar el desarrollo del Complejo Productivo Lácteo y como incentivo a una mayor producción con el objetivo de dotarle un precio Justo para los productores de leche y para el consumidor.

¿El objetivo se alcanzó o en qué fase camina?, es un cuestionamiento que hasta el cierre de esta edición no ha tenido respuesta los ejecutivos de Proleche, pese a la insistencia de El Día.

Estancamiento en el progreso genético del animal

Pendiente. Carlos Guzmán señala que el país sigue estancado en el mejoramiento genético. Además, observa una carencia de centros de investigación por lo que ve necesario que las universidades se involucren con ese tema con el objetivo de buscar mejores alternativas de producción a mayor escala.

"En ese contexto, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, venimos trabajando en un estudio sobre el tema.

Ausencias. Mario Aglarill, presidente de la Asociación de Criadores de Cebú (Asocebú), señaló que el trabajo desarrollado hasta hoy por el sector ganadero bovino en general sigue siendo una labor solitaria inherente al sector privado entre grandes, medianos y pequeños productores.

"La verdad que todo lo logrado hasta ahora es fruto del sector privado. Quisiéramos tener ese apoyo del sector público, que nos ayuden a conseguir mercados, que nos apoyen a financiar equipamiento, riego para las pasturas, en fin", finalizó.

Un sector huérfano de las políticas públicas

Ausencia. Pese a haberse constituido hace más de siete años el Fondo Proleche, el sector pide al Estado una agresiva política pública que motive revolucionar toda la cadena productiva lechera, que no solo motive un mayor consumo de leche, sino también una agresiva política de fomento al sector ganadero, en términos de mayor investigación, mejoramiento genético, implementación de nuevos sistemas productivos con tecnología y se garantice la seguridad jurídica a las inversiones privadas del sector a largo plazo.

Inestable. El sector, todavía no se halla consolidado, cuyos productores en número siguen siendo fluctuantes, conforme a la demanda del mercado y el propio comportamiento climático, esos mismos productores combinan la actividad con la agricultura. Para el experto brasileño, Simeao Pérez Netto, necesariamente la ganadería lechera requiere dedicación plena, si se quiere incidir en el mejoramiento ganadero con valor genético.

Tecnología. Netto señala que la clave para desarrollar ganadería lechera con alta genética, máxima calidad en producción de leche y con mayores rendimientos, solo es posible con la implementación de procesos de manejo animal, mejoramiento de pasturas, mitigación de enfermedades y manejo de pastura.

Punto de vista

'La sostenibilidad del sector no está bien definido'

Daniel Delitte

Experto y productor lechero

“El productor de leche en Bolivia todavía es muy empírico, todavía está en fase de aprendizaje y con algunas equivocaciones que aún persisten en el manejo de la vaca lechera. Hay muy pocos productores lecheros que viven de esta actividad y que le dediquen todo su tiempo a la ganadería lechera.

El tema tiene que ver también con la poca tradición lechera. Es muy nueva y la misma producción es cambiante, todavía tenemos el desequilibrio de dos lecheros que mueren, nace solo uno. No olvidemos que el consumo de la leche en Bolivia se inicia cuando hace más de 60 años se instala la PIL. Entonces no hay las determinaciones de producción de leche estable.

El mismo mercado es problemático, dado que fluctúa lo que provoca que el productor en sí mismo sea cambiante. Alguien alguna vez me dijo que el arroz da más leche que la vaca. Entonces cerró sus potreros y optó por sembrar arroz, pero al cabo de dos o tres años, se cayeron los precios y fracasó, tuvo que volver a reinstalar sus potreros.

Entonces, no hay un mercado definido para el sector y eso incide que la sostenibilidad del propio productor.

Por esa razón tenemos bajos rendimientos en promedio de leche litro por animal. Por ejemplo, estamos muy lejos en cantidad de “litro de leche vida”. En Bélgica, mi país el promedio está en 13 litros, pero en Bolivia estamos apenas en tres litros por animal. Estamos muy lejos”.

