Estudio del Cedla

Alertan de una caída del 65% en reservas de gas

Economía. Señalan que el gas con el que cuenta Bolivia se agotará hasta el 2029, y que enfrentará déficit desde el 2026 si es que no hay nuevos descubrimientos.

Domingo, 20 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Información. El investigador lo anunció durante su exposición: "Reservas de gas y conflicto de Incahuasi".

El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla) alertó de una abrupta caída del 65% en las reservas hidrocarburíferas que llegarían a aproximadamente a 7.4 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas y condensados. Estimó que con lo que se cuenta actualmente solo se puede garantizar abastecimiento interno hasta el año 2029.

Situación de las reservas. El investigador Carlos Arze, durante su exposición: "Reservas de gas y conflicto de Incahuasi" en el foro sobre la situación del país organizado por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), dijo que el Gobierno oculta información sobre la real situación de las reservas hidrocarburíferas, por lo que trabajó con los datos disponibles y fórmulas de proyección para hacer cálculos estimados.

Arze recordó que el año 2009, la certificadora Ryder Scott certificó que Bolivia contaba con 9,94 TCF de reservas de gas, pero a pesar de ello, el Gobierno siguió planificando proyectos y gasto público con datos sobredimensionados.

"El 2009 cuando una certificadora nos dio la noticia que no teníamos los 26,7 TCF de gas natural, sino 9,9TCF y de condensados que no eran 475 sino 209 y fracción, eso nos hizo pisar la tierra, aunque no a las autoridades porque proyectaron una estrategia de hidrocarburos con los datos pasados del periodo neoliberal", señaló.

Posteriormente dijo que el Gobierno rechazó otro informe de otra certificadora que alertó después de 2005 sobre una caída importante pero se la prefirió ignorar. "Poniendo en términos relativos esta caída lo que significó en términos de energía fueron miles de barriles equivalentes a petróleo, el 65% sumando petróleo y gas, el 65% se esfumó en cuatro años", dijo.

Producción hasta el año pasado. Apuntó que la producción bruta anual del gas natural hasta el 2017 en millones de pies cúbicos llegó a 710.971 millones de pies cúbicos anuales. "Y este es el dato que siempre nos informan que ha ido cayendo de 61 Millones de metros cúbicos días (Mmmcd) a 55 Mmmcd, empezó a subir al 2009 hasta el 2014 y cayó de manera importante, que no está referida solo a las cotizaciones internacionales, sino a problemas físicos reales de agotamiento de los campos y una serie de hechos que no nos han explicado", mencionó.

Desde la caída de 2014 dijo que se conoce que hubo una serie de irregularidades e ineficiencias en el manejo del gas, y que se conoció que la caída muy fuerte en algunos campos como el caso Margarita se dio por una explotación irracional e irresponsable, que provocó una caída de hasta el 50% en pocos años.

"Tenemos un cálculo de las reservas tomando en cuenta estas dos líneas: partiendo de las reservas certificadas por Ryder Scott el 2009 y de la canadiense GLJ que el 2013 hizo la última medición o certificación de reservas del país", explicó.

Garantía hasta el 2029. Tomando en cuenta las proyecciones de las reservas remanentes y la demanda anual promedio de los años posteriores a la última certificación, Arze explicó que la caída de la producción es real.

"Las reservas no nos alcanzan para cubrir los contratos de Brasil, Argentina y el consumo interno, eso considerando los datos de consumo del Gobierno de 0.84 TCF anuales, nosotros estamos tomando en cuenta 0.76 TCF anual, es mucho más conservador, pero aun con esa proyección tomando en cuenta esas reservas, el 2026 estaríamos por debajo de la capacidad para cubrir cualquier venta hacia afuera o internamente", manifestó.

El investigador dijo que si se considera lo que dijo el ministro Sánchez, que no solo se debe considerar las reservas probadas (P1) sino también las probables (P2) en 50% y las posibles (P3) en 10%, de igual forma se prevé déficit hidrocarburífero a partir de 2029.

"Tenemos 12.6% en lugar de 10.5% de partida, y tenemos en estos datos rojos que el 2026 estaríamos en déficit y adicionando estas fracciones de las otras reservas podríamos llegar hasta el 2029 con reservas agotadas", manifestó.

9 Años

Faltarían para que Bolivia se encuentre con déficit de gas natural, según Cedla.

