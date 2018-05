Cifras sobre producción y exportación no coinciden

Bolivia exporta 10 toneladas de oro de origen desconocido

Alarmante. El país saca al extranjero más metal precioso que lo que produce. Entendidos en el tema señalan de sospechosa la situación y que se presume de oro de contrabando del Perú.

Domingo, 20 de Mayo, 2018

Hay diez toneladas de oro que fueron exportadas del país y no se encuentran registradas dentro de las cifras de exploración nacional. Según el informe del Ministerio de Minería y Metalurgia, Bolivia produjo 24,9 toneladas métricas finas (TMF) en el año 2017, y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), señalan que Bolivia exportó 35,9 toneladas de este metal precioso en la misma gestión.

El Día intentó comunicarse con autoridades del Ministerio de Minería, con la Unidad de Análisis y Política Minera, con Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom), son dependiente del Ministerio de Minería, para que expliquen la razón del por qué se exporta más de lo que se produce y no se tuvo ninguna respuesta.

Entendidos en el tema, presumen que haya contrabando de este metal.

Detalle de producción del oro. Según el informe Anuario Estadístico del Ministerio de Minería y Metalurgia, el 2017 la cantidad producida de oro se incrementó en 20,4% respecto al 2016 (de 20,7 toneladas métricas finas en el 2016 llegó a 24,9 TMF el 2017).

El resultado de esto, serían por las políticas implementadas para el control de la comercialización del oro están ayudando a mejorar los niveles de registro de esta actividad.

Respecto al valor de la producción de oro subió en 22,5% (de 824.5 millones de dólares en el 2016 a 1.009,8 millones de dólares en 2017), inducido principalmente por el alza de precios y el incremento en la cantidad de producción.

"Comparando la promoción de oro entre el año 2010 a 2017 la cantidad producida tuvo un comportamiento fluctuante en relación con la variación del precio de este mineral precioso. A partir del 2015 la cantidad producida y reportada de oro se incrementó; estando muy cerca del año 2014. El nivel más alto de producción y valor fue el año 2012", señala el informe estatal.

Exportación. Del mismo modo, el anuario del 2017, puntualiza que la cantidad exportada de oro que se subió en 32,5% (de 19,3 tonelada métrica fina el 2016 llegó a 25,6 toneladas métricas final 2017).

La minería privada incrementó sus volúmenes de exportación del oro. Las comercializadoras asentadas principalmente en la ciudad de La Paz, en gran proporción exportan oro producido por las cooperativas mineras, estas exportaciones incrementaron en 6,8 toneladas métrica finas.

El valor de la exportación se incrementó en 34,4% (de 769,3 millones de dólares en 2016 a 1.033,8 millones de dólares el 2017).

Esta subida en el valor se debe principalmente por el incremento en la cantidad exportada y por el incremento de precio de este mineral precioso.

Sin embargo, el Instituto Boliviano de Comercio Exterior que trabaja con los datos del INE, señaló que el volumen de la exportación en el año 2017, llegó a 35,940 toneladas. Esto llama la atención de muchos entendidos en el tema que en un principio se creía que fue un "error de dedo" en algún número, pero al conocerse no sería la primera vez y que en muchas ocasiones hace tres años se habló de contrabando de este metal dorado, es que queda la sospecha de que está ocurriendo lo mismo.

Cifras sospechosas. Jorge Campanini, investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB), indicó que las cifras de volúmenes del oro totalmente llaman la atención.

Primeramente explicó que respecto a las fuentes que brindaron la información, el IBCE basa su fuente en el INE y este instituto de estadística siempre tiene varias fuentes por el cual alimenta su base de datos, entre ellas son las instituciones sectoriales dependiendo el rubro.

"El tema de los valores de exportación, tanto el Ministerio de Minería, el INE y el IBCE son relativamente similares con relación de una variación no máximo de 3 millones de dólares, pero esta variación podría ser no tan significativa como la que llama la atención en los volúmenes de exportación reportados por las tres fuentes. En el caso de la exportación del oro hay una variación de aproximadamente 10 toneladas de oro que no estarían reportadas o tal vez, no estarían contempladas en el informe del Ministerio de minería, eso es lo que llama la atención y despierta sobre todo muchas susceptibilidades. Sería muy interesante que ministerio nos puede aclarar ¿Cuál es el porqué de esta diferencia tan grande en relación a las otras fuentes que también son de valor?. "Para evitar algún tipo de sospechas en el Ministerio debería dar la cara en el sentido de proporcionar la información al respecto", recalcó el investigador.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Nacional de Exportaciones, Wilfredo Rojo, presume que pueden existir diferencias en las exportaciones del oro debido a la posibilidad de contrabando por cuestiones de regalías o un déficit de registro.

“Fuentes de información registradas no hay, pero por el tema de pagos de tributos de regalías en ese país, puede ser que venga oro del Perú, que lo procesen en Bolivia y luego salga como producto boliviano, esto tendría que ser de contrabando como hace unos años. Esa es la única presunción que se puede hacer”, dijo Rojo al señalar que también había verificado si habría algún tipo de importación de oro, pero no existe.

Asimismo dijo que al revisar los datos, tampoco se podría hablar de algún excedente que haya resultado de la producción del 2016 porque según los informes señalan que también hubo esa diferencia, de 7 toneladas exportadas que no registran.

Situación similar ya se vio antes. Campanini recordó que no sería la primera vez que las cifras no cuadran, debido a que hace unos años ya se dio una "confusión de información" con el mismo metal dorado.

"Hubo una información similar en la que se reportó valores de oro exportado que no correspondían con lo producido y que se habían camuflado mediante la figura de amalgamas y desperdicio; a partir de ahí es que se ha generado la sospecha de elevación impositiva y debido a estos antecedente es urgente que el Ministerio de Minería y Metalurgia pueda responder y aclarar esta situación para tener a la población y a la opinión pública al tanto de esta información.

27 Toneladas

llegó la producción de oro en el 2012. Fue el pico más alto de los últimos 8 años

3 Años

Se producía 13 toneladas y se exportó más de 30 tn. más de lo que se produjo.

"Las cifras despiertan muchas susceptibilidades. Sería muy interesante que el ministerio nos pueda aclarar ¿El porqué de esta diferencia tan grande?"

Jorge Campanini

Investigador Cedib

"Por pagos de tributos de regalías en ese país puede ser que venga oro del Perú, lo procesen en Bolivia y luego salga como producto boliviano por contrabando"

Wilfredo Rojo

Presidente de la Caneb

Aseguran que existe explotación oro ilegal

La actividad minera ilegal de cinco cooperativas en el cantón Arcopongo del municipio de Inquisivi (La Paz) llega a 36.500 kilos de oro al año como efecto de la actividad intensiva de maquinaria pesada en el lugar, señaló la semana pasada el senador Yerko Núñez (UD).

El ilícito no deja un solo peso de ingresos al departamento de La Paz por regalías, pero sí un gran impacto ambiental.

"Son seis años que vienen explotando, pero no hay respuesta, sacan 100 kilos al día, son cinco cooperativas que sacan 100 kilos, 20 cada una, por lo menos 36.500 kilos al año. Están explotando oro ilegal en sus narices del Ministro de Minería, destruyendo el medio ambiente", dijo el legislador.

En conferencia de prensa, Núñez afirmó que la explotación de este metal se da en una zona fiscal de más de 50 cuadrículas donde operan de volquetas, retroexcavadoras, tornamesas de más de $us 400 mil sobre el río Chaquety que desemboca sus aguas contaminadas de mercurio al río La Paz y este al río Beni. Aseguró que eso lo verificó hace dos fin de semanas en una visita al cantón Arcopongo.

Después de eso, el ministro Navarro informó que está vigente una resolución concertada con Ferreco y Fecoman, por el cual se establecieron tres tipos de control para evitar la libre comercialización del oro en el norte de La Paz.

Dijo que en principio se anuló aquella costumbre por la cual personas individuales comercializaban el metal precioso, llevándose hasta el 60 por ciento de la producción generada por las cooperativas auríferas.

Por otro lado, respecto a las 10 toneladas de oro exportadas y que no figuran en ningún tipo de registro, dijo que desconocía el dato, pero una de las respuestas podría ser la explotación que salga de la explotación ilegal de este metal en Arcopongo.

"El propio ministro cada vez sale diciendo que reconoce que hay empresas ilegales, pero que gran parte de ellas pagan impuestos. Si se dan estas situaciones, entonces las toneladas oro que salen del país, podrían darse de lugares así como la que recién denuncié"./EGS

Denuncian robo de oro en el norte de Potosí

Obreros de la mina aurífera estatal Amayapampa denunciaron el robo de 347 gramos de oro, que desaparecieron de la producción correspondiente al mes de abril.

En abril de este año, la empresa minera dependiente de la Corporación Minera de Bolivia y ubicada en el municipio de Chayanta norte Potosí, logró una producción de 6.518 gramos de oro, el récord de los últimos años, sin embargo encontraron que faltaban unos 347 gramos cuando quisieron trasladar la producción a COMIBOL La Paz.

Adhemar Sangüesa, encargado del control social para resguardar el oro y evitar cualquier irregularidad, aclaró que cada día, con los trabajadores como testigos, se deposita la producción diaria a las autoridades de la empresa para su resguardo en un ambiente especial.

La producción se pesa, se guarda y cada mes se traslada a oficinas de la Comibol La Paz. Pero hace pocos días resolvieron pesar nuevamente la producción y encontraron que faltaban 347 gramos a los 6.518 gramos de oro producidos en abril de este año.

Sangüesa aclaró que únicamente el gerente de la empresa y el contador son quienes tienen la llave de acceso al lugar donde se resguarda el oro. Sin embargo ninguno de ellos ya trabaja en el yacimiento.

El miércoles en la asamblea de los 280 obreros se presentó al nuevo gerente interino, el licenciado Julián Laura.

La asamblea duró 5 horas decidió denunciar el caso a la prensa y a la Fiscalía. Se exigió que se encuentre el oro o los responsables de su desaparición, entre tanto resolvieron no entregar la producción de abril a oficinas de la corporación hasta que se aclare el caso.

La mina de oro cuenta con 280 trabajadores, quienes tienen un sueldo total general de 3.500 bolivianos mes. La producción nunca había alcanzado los seis kilos y medio como ahora. Ese producto es el resultado de dos turnos de trabajo de los mineros, quienes utilizan dos molinos para procesar el mineral.