Convocan a viceministro para declarar en Fiscalía

Proceso. La autoridad de Estado afirma que se presentará y descalifica la acusación.

Domingo, 20 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Investigación. El viceministro José Luis Quiroga debe presentarse a declarar ante la Fiscalía.

El Ministerio Público convocó a declarar en calidad de sindicado al viceministro de Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga.

Es acusado de ingresar irregularmente y destruir bienes de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA).

El caso data del 21 de diciembre de 2017, momento en que efectivos de la Policía ingresaron a ambientes del monoblock central de la UMSA durante un enfrentamiento con médicos y estudiantes de medicina. En ese momento, Quiroga fue la autoridad que dirigió la acción policial.

Situación. Quiroga debe presentarse a declarar en el Ministerio Público el próximo martes y dar a conocer la versión que tiene respecto a este caso.

En ese entonces Albarracín reprochó el operativo policial que reprimió a estudiantes de la Carrera de Medicina y denunció que hubo allanamientos arbitrarios y violación a la autonomía universitaria.

En su momento, tras presentarse la denuncia formal, Quiroga negó que tuviera acciones atentatorias a la autonomía universitaria y desafió al Rector de la UMSA a demostrar sus acusaciones.

Defensa. "Se me va convocar a raíz de una denuncia infundada que se está realizando, el momento que se me convoque yo me presentaré como cualquier ciudadano, me presentaré como José Quiroga, no en mi calidad de autoridad y bueno se esclarecerá", dijo el viceministro a tiempo de asegurar su presencia cuando sea necesario ante las autoridades judiciales.

