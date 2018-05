García Linera desafía a debatir a líderes opositores y afirma que le tienen miedo a su cerebro

El Vicepresidente, Álvaro García Linera, afirmó que en la oposición no existen intelectuales y que 'todos son mediocres'

Viernes, 18 de Mayo, 2018

El Vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo anoche en una entrevista en el programa No Mentirás de la Red PAT, que los líderes opositores le tienen miedo a su cerebro y que "todos son mediocres", refiriéndose a Tuto Quiroga, Jaime Paz Zamora, Carlos Mesa, Hugo Cárdenas, Rubén Costas y Samuel Doria Medina, a quienes desafió a un debate.



"Tienen miedo a las 70.000 millones de neuronas que están trabajando a mi cerebro", expresó el Vicepresidente y afirmó que en la oposición no hay intelectuales.



"La derecha es casi por definición intelectualmente mediocre. Por lo general las personas inteligentes son de izquierda", dijo el mandatario y retó a los seis líderes a debatir en conjunto, "póngase al frente los reto a debatir" dijo.



García Linera hizo énfasis en su desafío de enfrentar a los seis líderes opositores la vez, retandolos a venir todos juntos y "no uno por uno".



"Cara a cara, debatamos de economía, debatamos de socióloga, de filosofía, de crecimiento, de deuda, se salen corriendo. Que me vengan los cinco expresidentes (juntos), para no abusar a cada uno de ellos por separado", dijo García Linera



Al ser consultado sobre la constante negativa del presidente Evo Morales a debatir con la oposición, Linera afirmó que el primer mandatario no tiene tiempo para esto y que está ocupado en temas más importantes como diseñar la economía, "para eso estoy yo", manifestó la autoridad.



La respuesta de Samuel Doria Medina no se dejó esperar y escribió hoy en su cuenta de Twitter, "Evo se mandó hacer un nuevo Palacio. Un despilfarro. Lo invité a debatir sobre eso. Sus colaboradores responden intentando debatir a nombre de Evo."