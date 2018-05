Desconfían de la existencia de recursos por demora de las regalías

Cuestionan a YPFB por mantener el congelamiento

Polémica. Líder cívico considera que no hay dinero en YPFB. Autoridades regionales esperan el pago de regalías.

Viernes, 18 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Molestia. Las regalías del megacampo gasífero Incahuasi no se entregarán aún a Santa Cruz.

La demora para el descongelamiento de las regalías de Incahuasi, genera susceptibilidad y dudas en las autoridades de oposición.

Sale a flote la posición de la no existencia de recursos económicos en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para proceder a la entrega de los recursos congelados para Santa Cruz desde hace varios meses.

Santa Cruz, espera que YPFB cumpla con el descongelamiento de las regalías de Incahuasi, después de que solucionara el conflicto de límites con Chuquisaca y se comprobara la pertenencia de los reservorios del megacampo gasífero en el territorio cruceño.

Posición. El diputado de Unidad Demócrata (UD), Luis Felipe Dorado y el asesor general de la Gobernación cruceña, José Luis Parada, fueron quienes por separado manifestaron su desconfianza y las dudas que genera la demora de la entrega de dichos recursos.

Parada asegura que el congelamiento de las regalías tiene un trasfondo para que no se haga efectivo el descongelamiento, además que se ha provocado un perjuicio en las familias cruceñas en la gestión de la Gobernación.

Dorado afirma que esta situación hace pensar que el Gobierno atraviesa otro problema para que hasta el momento no haya procedido al descongelamiento de las regalías, pese a que ya se cumplieron con los requisitos que se plantearon desde el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). "Hay algo raro en esto.

¿Por qué tanto tiempo y nada hasta el momento? Eso nos hace pensar que el Gobierno no quiere descongelar las cuentas y que está haciendo uso de esos recursos. Nosotros desconfiamos que el Gobierno haya echado mano a estos recursos y ahora no saben cómo responder a la población", manifestó Dorado.

Críticas. Con una misma posición, se expresó el primer vicepresidente del Comité Cívico cruceño, Luis Fernando Camacho, quien señala que a su parecer el conflicto de Incahuasi, se generó por dos motivos.

El primero para generar una cortina de humo y tratar de aplacar las movilizaciones y protestas en el país por el respeto al referéndum del 21 de febrero donde ganó el no a la reelección en el 2016.

Y el segundo motivo, es la no existencia de los recursos económicos para entregarle a Santa Cruz. "No tenemos un Gobierno que nos diga la verdad, más al contrario es un gobierno que nos viene mintiendo una tras otra vez. No solo atraviesa una crisis política por su reelección ilegal que está impulsando, sino que ahora creemos que atraviesa una crisis económica y no sabe cómo responderle a los bolivianos", remarcó el líder cívico.

Tiempos. El pasado viernes se conoció mediante YPFB, el último estudio técnico sobre la ubicación de los reservorios del pozo Incahuasi, los mismos que dieron en favor de Santa Cruz.

Después de esto, el martes reciente, se hizo oficial la entrega del estudio y desde allí a la fecha han pasado 3 días que ya debieron descongelar las regalías, sin embargo, hasta el momento, no se ha hecho efectiva la acción.

Desde el Gobierno las autoridades han señalado que el descongelamiento de los recursos, sería de forma inmediata, sin embargo, las autoridades regionales continúan a la espera de que se cumplan los tiempos.

13 de diciembre

Del 2017, el TCP ordenó el congelamiento de las regalías.

35 Millones

De bolivianos al mes dejó de recibir Santa Cruz por las regalías.