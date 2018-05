Desconfianza en voto electrónico

Aprueban norma en medio de críticas

Polémica. El MAS dice que nuevo mecanismo se debatirá recién en la próxima gestión legislativa.

Viernes, 18 de Mayo, 2018

El pleno de la Cámara de Senadores sancionó ayer la Ley que modifica los artículos 71 y 74 de la Ley del Órgano Electoral y los Artículos 43 y 203 de la Ley del Régimen Electoral, que amplía y efectiviza la cobertura del registro biométrico de los ciudadanos bolivianos que habitan en otros países.

Mientras que desde la oposición surgen críticas y desconfianza en la aplicación del nuevo mecanismo de votación.

Aplicación. El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, asegura que la ley deja abierta la posibilidad de implementar el sistema electrónico de votación, pero no de inmediato, sino a largo plazo, porque actualmente no existen las condiciones tecnológicas para ello, por lo que pidió dejar el debate sobre ese tema para quienes legislen en los próximos cinco o diez años. "Este es un tema que no creo que debamos cerrarlo acá en el debate, seguramente lo debatirán quienes estén acá en 2025 o en 2030", remarcó.

Explicó que “para el efectivo cumplimiento de la norma en las oficinas consulares se podrá realizar el registro biométrico y la actualización en el sistema del Órgano Electoral Plurinacional a momento en que una ciudadana o ciudadano boliviano gestione cualquier trámite en el Consulado, centro de emisores de documentación, Consulado móvil y brigada móvil".

Críticas. En tanto, desde la oposición las autoridades cuestionan la norma, señalando que existe desconfianza por la manipulación que podría realizarse en el voto de los bolivianos en el exterior, sin lograr hacer un control.

