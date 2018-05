Fue presentado por el Senador opositor Óscar Ortiz

Reservas de gas llegarían a 4.48 TCF según un estudio técnico independiente

YPFB. La estatal petrolera anunció que en el mes de agosto se tendrán los datos oficiales del estudio de la cuantificación y certificación de las reservas gasíferas que tiene el país en la actualidad.

Viernes, 18 de Mayo, 2018

Un estudio técnico independiente sostiene que al 31 de diciembre de 2017, Bolivia solo cuenta con 4.48 trillones de pies cúbicos (TCF) de reservas probadas de gas, informó el senador opositor Óscar Ortiz, quien advirtió de inseguridad energética, de no darse nuevos descubrimientos de reservorios. Explicó que el trabajo corresponde a un grupo de profesionales y expertos bolivianos en hidrocarburos, que evaluaron la actual situación en base a información oficial, obtenida en respuestas a peticiones de informe escrito solicitadas en actos de fiscalización.

Presentarán el estudio al presidente Morales. Ortiz indicó que se envió una carta al presidente Evo Morales para presentar un estudio de estimación de reservas de gas en Bolivia al 31 de diciembre de 2017, donde se señala que las reservas probadas ascenderían solamente de 4,48 TCF; las reservas probables serían de 2,95 TCF, y las reservas posibles llegarían a 1,78 TCF. “Este nivel de reservas no garantiza la seguridad energética del país y puede representar un riesgo muy serio para la sostenibilidad, ya que sabemos que de las exportaciones del gas ingresan recursos importantes que cubren una parte del Presupuesto General del Estado y un problema de sostenibilidad fiscal que constituye una grave amenaza para nuestra estabilidad económica y social”, aseveró.

Caen las reservas. De acuerdo al estudio, el 2006 se tenía una reserva probada de gas de 13.74 TCF según Memoria del Ministerio de Energía e Hidrocarburos (MEH), sin embargo, una auditoría a diciembre de 2009 realizada por Ryder Scott estableció un nivel de reservas probadas de gas de 9.94 TCF. Cuatro años más tarde la auditoría a diciembre de 2013, y la última realizada por el Gobierno encomendada a GLJ arrojó 10.35 TCF de reservas probadas. "La fuerte reducción de reservas probadas de gas se debe a los altos volúmenes de producción de gas para cubrir el mercado nacional y el gas comprometido con Brasil y Argentina y la ausencia de descubrimientos de nuevos campos exploratorios", señala el estudio.

El informe también advierte que la capacidad de producción ha dejado de cubrir la demanda de mercados y que la diferencia entre demanda y producción crece aceleradamente ante la falta de reposición de reservas. "Con estas nuevas reservas tendríamos garantizados solo siete años más si no hay nuevos descubrimientos, no se puede pretender ser el centro energético del país sin gas", afirmó el legislador de oposición.

No hay nuevos descubrimientos. En 12 años del Gobierno de Evo Morales se invirtieron $us 1.400 millones en exploración sísmica 2D y 3D y perforación exploratoria sin resultados, dijo Ortiz basado en el estudio. "El esfuerzo exploratorio durante la década pasada ha sido mal planificado y mal ejecutado basado en la utilización de información residual del siglo pasado de los antiguos esfuerzos de YPFB sin una actualización adecuada con las mejores técnicas de la industria para mejoramiento de los modelos geológicos", señaló.

En ese mismo contexto, Herland Soliz, secretario de Energía de la Gobernación indicó que en más de una década no se han hecho nuevos descubrimientos para incrementar las reservas. "Lo de la crisis del gas lo venimos diciendo hace más o menos unos cuatro años, que estamos entrando a un periodo de crisis porque no hay nuevas reservas y eso lo vamos a ver ahora que viene un nuevo contrato con Brasil. Ahora la pregunta es ¿qué va a hacer YPFB y el Gobierno nacional?", cuestionó Soliz.

En agosto se conocerán los datos oficiales. El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Óscar Barriga, lamentó las declaraciones del senador opositor, indicó que lo que se está buscando es el desprestigio a la empresa de todos los bolivianos. "Esto ha sido de forma sistemática, no nos olvidemos que el senador Ortiz, hace unos dos meses atrás se convirtió en un ingeniero de mantenimiento y nos acusó y qué teníamos que hacer con la planta de urea, hoy convertido en un ingeniero sale a la prensa de forma irresponsable con un tema que es técnico y delicado. El tema de reservas para nosotros y conforme a la normativa para la cuantificación y certificación establece que lo debe realizar una empresa de reconocido prestigio internacional que no tenga ningún interés en nuestro país por favorecer o desfavorecer, es así que en abril hemos dado la orden de proceder para el inicio del estudio y en agosto tendremos el dato de las reservas", dijo Barriga, a tiempo de agregar, que lo que le interesa al senador opositor es que los recursos naturales vuelvan a manos privadas y extranjeras como era antes del 2006. Por otro lado, Barriga dijo que considerando el factor de reposición, que ha sido en alrededor de 1, se cree que hay alrededor de 10 TCF.

Oficialismo dice que falta veracidad en el estudio de Ortiz. El primer vicepresidente de la Cámara de Diputados y legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Lino Cárdenas, calificó de "apocalíptica" la nueva denuncia que realizó el senador de oposición Óscar Ortiz, esta vez sobre hidrocarburos. "Son declaraciones absolutamente políticas, Ortiz antes de que hable de los Juegos Sudamericanos su banderita de acción política ha sido hidrocarburos siempre nos hizo declaraciones de carácter apocalíptico", dijo Cárdenas afirmó que ese estudio no tiene ningún argumento y carece de verdad y que ese "equipo independiente" debe estar conformado por personas que capitalizaron los recursos naturales en la época neoliberal.

"A esa gente nunca le ha gustado que Bolivia maneje directamente los hidrocarburos, ellos querían que manejen las transnacionales, luego nos dicen que no vamos a tener mayores reservas de gas ese ha sido el discurso permanentemente", mencionó.

2013 se realizó la última certificación

Los resultados fueron de 10,45 TCF.

2006 La certificación

de las reservas fueron de 13.74 TCF.

2009 Las reservas

probadas fueron de 9,94 TCF, según los datos del informe.

Punto de vista

"Bolivia tiene potencial gasífero"

"Considerando que entre el mercado interno y el consumo interno es de 0,8 TCF, multiplicando por cinco años desde que se hizo la última certificación, son alrededor de 4 TCF que se consumió, no se han hecho descubrimientos certificados, por lo tanto estaríamos en los 6 TCF. El monto real de lo que se tienen en reservas es simplemente especulación hasta que no se tenga un estudio oficial. Si se comprueba que tenemos esa cantidad de reservas, vemos que es muy poco con lo que cuenta el país ya que no se han hecho nuevas inversiones en campañas de exploración, por lo tanto no hemos tenido la capacidad de reponer las reservas que hemos ido consumiendo. No hemos repuesto, ni tampoco hemos incrementado, simplemente hemos consumido las reservas que ya teníamos . Ahora el tema de la certificación es la carta de presentación para poder negociar con compradores de gas. Para que un país pueda importar gas, necesita saber que el país al que se le va a comprar tenga las reservas suficientes que garantice que se va a cumplir con todos los volúmenes comprometidos. No hay nada más importante para un país que su seguridad energética, entonces si se quieren garantizar los mercados como Brasil o Argentina se necesitan saber que se cuenta con esos volúmenes.

Son datos fríos, los que ha presentado el senador Ortiz, no me animo a decir que hay una crisis energética , Bolivia tiene un potencial gasífero y por ente lo único que tiene que hacer es poder incentivar la inversión en exploración para poder descubrir nuevos reservorios y e incrementar las reservas .