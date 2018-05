Beni

En Guayaramerín protestan con cierre total de la frontera

Transportistas denuncian que Brasil aplica una ley de transporte que los perjudica

Jueves, 17 de Mayo, 2018

Instituciones de Guayaramerín, a la cabeza del transporte fluvial, proceden desde este jueves al cierre total de la frontera con Brasil, en protesta contra las restricciones que se establecieron recién para el transporte de carga comercial hacia Bolivia, reportó radio Bambú.

La protesta surge porque desde esta semana se puso en vigencia un tratado que data de 1990, mediante el cual Brasil sólo permite sus exportaciones en balsas acondicionadas para la actividad comercial, lo que dejaría sin trabajo a las canoas, denominadas “peque-peque”, que tradicionalmente se encargan de este transporte.

En Guayaramerín sostienen que esta restricción generará desempleo, puesto que afectará a los transportistas fluviales, los estibadores y los sectores que dependen indirectamente de ese movimiento económico. “No están matando de hambre”, manifestó un dirigente en la reunión realizada la noche del miércoles.



Lo transportistas ya cumplían con el cierre parcial de la frontera como protesta, pero con el apoyo de los cívicos determinaron que desde este jueves se proceda al cierre total, evitando no sólo el traslado de mercadería, sino también de personas.



Los dirigentes anunciaron que de no haber soluciones, no descartan que desde el viernes se vaya a los bloqueos de caminos, con el apoyo del transporte terrestre que ya les expresó su apoyo a la causa.



La restricción al transporte comercial también es rechazada en el lado brasileño: Guajará-Mirim, donde los empresarios ya expresaron que encarecería sus costos y los somete a trámites burocráticos que demorarían la entrega de sus productos.