Transporte Público

Intermunicipales acuerdan con Alcaldía, urbanos no

Jueves, 17 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Jornada. Los trufis de La Guardia realizaron una masiva protesta en el centro de la ciudad ayer.

El centro de la ciudad ayer amaneció cercado por los transportistas de trufis en reclamo a la prohibición de ingreso hasta el Segundo Anillo y avenida Grigotá. Aunque cerca al mediodía se levantó la protesta debido a que los intermunicipales y las autoridades municipales llegaron a un acuerdo: del 100%, el 50% ingresará hasta el Segundo Anillo y el restante será distribuido al mercado Minorista La Ramada. Aunque ayer se pronunció otro grupo de transportistas, los micreros urbanos que se declararon en emergencia por el redireccionamiento de sus rutas que se hizo en el marco de la Ley de cuarentena declarada en dos centros de abastecimiento de la ciudad.

Acuerdo rige desde hoy. El dirigente departamental de Transporte, Róger Gonzales, indicó que la distribución de trufis por ambas rutas se hará por día y por número de placa, es decir si es par o impar. Antes los que llegaban hasta el Segundo Anillo retornaban por la plazuela Fátima, luego de la aplicación de la Ley de Cuarentena, se restringió el paso hasta una cuadra antes del Segundo Anillo. Con el acuerdo, llegarán hasta el primer retorno de la avenida Grigotá, a media cuadra del Segundo Anillo, ya no pasarán por la plazuela Fátima. Ayer se hizo un recorrido por las nuevas rutas a mercados, (igual se solicitó ingreso a Mayorista Abasto) y según los dirigentes la modificación rige desde hoy. La presidente del Concejo Municipal, Angélica Sosa, destacó que exista interés del sector de transitar por los nuevos centros de abastecimiento.

Micreros advierten con retornar a antiguas rutas, dan plazo de 48 horas. El secretario General del Transporte Público Urbano de Santa Cruz, que integra a micreros, Aldo Terrazas, indicó que solicitaron una audiencia con la presidente del Concejo para que se les garantice transitar por el centro de la ciudad, específicamente por las vías cercanas a Los Pozos y La Ramada. Agregó que desde que se trasladó a comerciantes de ambos mercados, los micreros de la zona fueron redireccionados por calles angostas donde con frecuencia hay vehículos particulares estacionados en doble fila lo que dificulta el tránsito. Sobre el caso de La Ramada indicó: "Nosotros no queremos salir de la Grigotá. Son 40 líneas que pasan por esa avenida y llevan hasta 400.000 pasajeros cada día y con las rutas por las que nos desvían ahora demoramos 30 minutos más. Nosotros no somos transporte de mercado, transportamos a pasajeros que van a distintos lugares, estudiar, a centros de salud. Queremos que nos garanticen las vías de acceso a mercados". Advirtió que si no reciben respuesta en 48 horas empezarían movilizaciones y podrían volver a ocupar sus antiguas rutas con lo que se retirarían de los nuevos mercados. Con anterioridad en reiteradas ocasiones, el Secretario Municipal de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, enfatizó que la modificación de rutas de micros se hizo en consenso con dirigentes de asociaciones.