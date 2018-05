Se aplicará a partir del mes de junio

Ajuste tarifario en el consumo de energía eléctrica

Dato. El incremento afectará a los usuarios que tengan un gasto de electricidad de más de 500 y 1.000 kilovatios hora al mes, la medida no afecta a la industria, ni instituciones.

Jueves, 17 de Mayo, 2018

Las familias que consuman más allá de los 500 y 1.000 Kilovatios hora (Kwh) al mes pagarán una tarifa superior, según lo anunció el ministro de Energía, Rafael Alarcón. La autoridad explicó que la fórmula se aplica desde junio y busca la autorregulación y se evite el "derroche" de la energía eléctrica, ya que el Gobierno no puede seguir subvencionando un gasto innecesario de electricidad.

Será solo para domicilios. De acuerdo a la autoridad quien señaló que al margen del ajuste semestral que se realiza a la tarifa eléctrica por razones de inflación, que oscilará entre 0,3 y 0,4%, se dará una modificación de cálculo a la tarifa del consumo que supere los 500 y 1.000 kwh. Aclaró que el ajuste tarifario solo se aplicará en la categoría domiciliaria por lo que los sectores industriales o el general mantendrán sus tarifas actuales. "Es importante identificar del universo de usuarios que estamos hablando que se verán afectados, en el caso de los usuarios de más de 1.000 KW mes representa el 0,54% de usuarios de los 2.326.033 que hay a nivel nacional, la tarifa básica hasta 500 va a ser exactamente la misma", explicó el ministro, a tiempo de agregar que casi un 98% de la población tiene consumo por debajo de los 500 Kw, por lo que no tendrá afectación alguna en su tarifa. "Hay que darle tranquilidad a la población, el ajuste más bien lo que busca es la eficiencia, no el derroche de energía, no podemos seguir subvencionando para que algunos domicilios estén calentando el agua de sus piscinas, así de simple es el tema", apuntó.

¿Cuánto subirá la tarifa?. Si bien el ministro de Energía no dio montos exactos de cuánto será el incremento, dio algunos ejemplos. "Un usuario que consuma 570 Kwh pagará Bs 488 al mes, antes cancelaba Bs 477, es decir tendrá un incremento de Bs 11. Y un usuario que consuma 1.100 kwh, cancelará 1.185, cuando antes pagaba Bs 1.062, un 11% de incremento", explicó la autoridad.

CRE pide tranquilidad a la población. El gerente comercial de la Cooperativa Rural de Electrificación, Javier Melgar, pidió tranquilidad a la población ante el anuncio. “La aplicación de la resolución de la Autoridad Eléctrica afecta principalmente a los consumos por encima de los 500 kWh o sea al 8% de los consumidores. Lo que significa que el 92 por ciento de los domicilios no sufrirá ningún incremento”, explicó Melgar.

Recordó que las tarifas eléctricas en Bolivia tienen un gran componente social, por tanto tienen un valor por rango de consumo, de ahí resulta que los primeros kilovatios hora consumidos, asociados a iluminación y comunicación, tienen una tarifa muy baja y son los menos afectados en los reajustes tarifarios. “Conforme el consumo aumenta va aumentando también el precio del kilovatio hora, porque está asociado al confort obtenido de un mayor uso de electrodomésticos como ducha eléctrica, aires acondicionados y otros, lo que demuestra una mayor capacidad económica”, sostuvo Melgar. Manifestó que para cubrir esta mayor demanda de energía eléctrica provocada por el uso de aires acondicionados, por ejemplo, es necesario hacer más inversiones en generación, inversiones cuyo costo debe ser cubierto por los responsables de esta demanda.

Empresarios cuestionan el incremento. Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, calificó al incremento de electricidad como un "golpe" para los medianos y pequeños empresarios. "Otra vez le estamos dando un golpe más a las medianas y micro empresas, en especial a estas últimas porque les quitan competitividad", aseguró Nostas en conferencia de prensa.

El representante explicó que si bien este incremento es para los domicilios particulares, no se tomó en cuenta que existen muchos microempresarios y emprendimientos que trabajan al interior de sus casas y consumen más energía eléctrica a diferencia de otros inmuebles. "Eso puede ser tergiversado porque no van a tener el mismo consumo que tiene una familia común y corriente. Por eso es una afectación a las pequeñas y medianas empresas, para aquellas empresas que trabajan en sus domicilios", agregó.

Fejuve ve una medida arbitraria. Omar Rivera, presidente de las Juntas Vecinales (Fejuve), indicó que esta medida es un abuso de poder intolerable ya que cada año pasado también se sufrió un incremento.

"Repudiamos como ciudadanos cruceños la actitud de este ministerio que se le está haciendo costumbre subir las tarifas para que unos cuantos vivan bien. Nos están metiendo la mano al bolsillo, nos están asaltando con un supuesto mejoramiento del servicio", dijo Rivera, a tiempo de agregar que se van a resistir a la medida por lo que convocarán hoy a una reunión de emergencia para definir las medidas a tomar.

"Vamos a pedir a la CRE que defienda a los socios que no dejen que les impongan, que no sea solo una cooperativa que va a obedecer órdenes del Gobierno, sino de las bases, esta medida ha sido arbitraria y no consulta con quienes aportan", acotó el representante de la Fejuve.

25 Por ciento

de descuento a los hogares que tiene un consumo de energía por debajo de 70 Kwh/mes.