Universidad estatal

Inscripción a PSA arranca este lunes

Caso. 5.000 cupos en carreras semestralizadas. Solo Ciencias del Hábitat no cuenta con cupos.

Jueves, 17 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Universidad. Tiene más de 90.000 estudiantes.

La universidad estatal lanzó la inscripción para la Prueba de Suficiencia Académica (PSA). Empezará este lunes. Casi todas las carreras tienen cupos a excepción de Ciencias del Hábitat.

Son cerca de 5.000 cupos. El vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Osvaldo Ulloa, detalló que el proceso de registro tanto para nuevos postulantes como para antiguos será hasta el 22 de junio. El pago en entidades financieras es del 20 de mayo al 10 de junio. Los rezagados podrán pagar del 11 de junio al 20 del mismo mes. Son entre 4.000 y 5.000 los cupos que se habilitaron.

Debido a que se está a mitad de la gestión, solo hay cupos para carreras semestralizadas. Aunque a excepción de Ciencias del Hábitat donde ya se cubrieron las vacantes a inicios de gestión.

El examen será del 29 de junio al 1ro de julio. El vicerrector detalló que la prueba se tomará del 29 de junio al 1ro de julio. Se tiene previsto que el 3 de julio se publiquen los resultados. Se estima que se postulen cerca de 9.000 personas.

Enfatizan que hay seguridad en la prueba. El responsable del PSA, Pablo Suárez, mencionó que al igual que en anteriores gestiones el examen es computarizado y contará con 40 preguntas, el postulante tendrá un plazo de una hora para responder a la prueba.

A esto el vicerrector añadió que, "Estamos tomando todas las previsiones para que el examen sea seguro.

No haya posibilidad de fraude. Recomendar a los padres que no se dejen engañar por personas inescrupulosas que ofrecen ingreso mediante cobros. No es posible el ingreso por esa vía, la única forma de ingresar a la universidad es dando el examen y venciéndolo".