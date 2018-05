Portafolio

Empresarios califican de golpe a mediana empresa, el incremento a los kilovatios

Miércoles, 16 de Mayo, 2018

El presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Ronald Nostas, aseguró este miércoles que el incremento a las tarifas eléctricas, para los consumidores que superen los mil kilovatios, es un golpe para las medianas y pequeñas empresas.

“Otra vez le estamos dando un golpe más a las medianas y pequeñas empresas, especialmente a los microempresarios, les quitan competitividad”, indicó según un reporte de radio Fides.

Nostas cuestionó y dijo que sin hacer un cálculo de lo que esto significa para el sector industrial y manufacturero, ¿qué pasa con las pequeñas y medianas empresa que trabajan en sus casas?.

“Obviamente no van a tener el mismo consumo que una familia común y corriente, es otra afectación a las pequeñas y medianas empresas, aquellas empresas que trabajan en sus domicilios. Cómo van a diferenciar entre aquel emprendedor, aquel empresario que esa pequeña actividad la desarrolla en su casa y que está como un domicilio particular”, indicó.

El ministro de Energía, Rafael Alarcón, quien informó sobre el incremento aseguró que este aumento solo afectará al dos por ciento de los usuarios domiciliarios y que la medida será aplicada a partir de la factura de junio, a los usuarios que superen el tope establecido.

Aseguró también que este incremento a las tarifas no es arbitrario pues “cada seis meses se revisa el precio de nodo y se incrementa de acuerdo a un estudio, no es de una manera arbitraria y no es la primera vez, pues se aplica desde hace varios años”.