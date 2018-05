Proponen nuevo mecanismo de votación en el exterior

Voto electrónico genera dudas y rechazo

Observación. Exvocal dice que las verdaderas democracias no tienen ese sistema de voto.

Miércoles, 16 de Mayo, 2018

Posición. Senador debate sobre la propuesta del voto electrónico en el exterior.

La propuesta del voto electrónico genera dudas y rechazo en la oposición.

La posibilidad de un “fraude electoral” en los comicios nacionales venideros del 2019, es una de las hipótesis que manejan las autoridades de oposición para resistirse al documento que fue elaborado y respaldada por la bancada oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

Posición. Para el exvocal de la extinta Corte Nacional Electoral (CNE), Jorge Lazarte, este mecanismo genera dudas porque se está aplicando en el exterior y no dentro del país, sin las medidas pilotos previas que necesita algún mecanismo. "Por qué se lo quiere aplicar en el exterior donde es difícil hacer un seguimiento del voto? Por qué no mejor aplicarlo dentro del país para subsanar los errores que se detecten. En otros países las democracias más acertadas no utilizan este mecanismo del voto electrónico", fueron las preguntas de Lazarte.

Críticas. Desde la oposición se manejan las mismas preguntas. Las autoridades se oponen a este mecanismo, argumentando, que podría prestarse a un “fraude electoral”, según dijo la diputada Eliane Capobianco.

Sin embargo, desde el MAS se minimizaron las observaciones.

La presidente de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, aseguró que se generó un debate insulso sobre un supuesto fraude del voto electrónico en el exterior en vez de pensar en dar un mejor servicio a los bolivianos que viven en el exterior del país. Afirma que las observaciones son contrarias a los intereses de bolivianos que viven en el exterior.

Documento. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó dos normas, un proyecto de ley para que el empadronamiento de bolivianos que viven en el exterior del país sea permanente con el fin de garantizar el derecho al voto y otro para posibilitar que los trámites de doble nacionalidad se realicen en las oficinas consulares, en el caso de personas mayores de 18 años con padres bolivianos.

Ayer por la tarde, entró el mismo proyecto de ley al pleno de la Cámara de Senadores. Hasta el fin de la presente edición el debate aún continuaba en el plenario.

2 Normas

Se podrían modificar con las propuestas de la bancada del MAS.