Lo anunció el Ministerio de Culturas

Dakar: el fin del ciclo, el rally no pasará por Bolivia en 2019 tras cinco años

Confirmado. La ministra Alanoca aseguró que no se llegó a un acuerdo con ASO para ampliar las rutas.

Miércoles, 16 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Postal. Esta imagen no se repetirá el próximo año hasta nuevo aviso. El Dakar se aleja del país.

Es oficial. Bolivia no será parte del recorrido del Dakar 209, así lo aseguró la ministra de Culturas, Wilma Alanoca. "Hemos llegado a un acuerdo de mutuo respeto con la ASO, lo que ha hecho que demos a conocer de que por lo menos en esta versión 2019 Bolivia no va a ser parte", explicó en conferencia de prensa, tras varias semanas de incertidumbre y en la que el Gobierno mantenía el optimismo por lograr la sexta participación consecutiva como anfitrión del rally más importante del Mundo.

No hubo acuerdo. El principal motivo, dijo, es que la propuesta de la Amaury Sport Organization (ASO) no cumplió con las expectativas del Gobierno boliviano, que pretendía ampliar la ruta a otras regiones del país, que antes no habían sido consideradas, para ampliar el turismo.

Por esta versión no estaremos presentes, pero en el futuro las puertas siempre estarán abiertas", remarcó la Ministra de Culturas al afirmar que Bolivia ha mostrado que es capaz de organizar eventos de esta naturaleza con éxito.

Justificación oficial. "Tenemos que responder a una estrategia y a unas demandas que tenemos de otras regiones para visibilizar mediante un evento internacional su potencial turístico y eso nos ha llevado a tomar una determinación", dijo este martes la Ministra.

Explicó que, en función a las demandas de las regiones, se trabajó en una propuesta para la ASO, pero se acordó que en 2019 la competencia no se llevaría adelante en Bolivia, aunque ratificando la confianza mutua entre el país y la empresa.

"Tenemos que anteponer la estrategia que perseguimos", señaló Alanoca.

La ministra manifestó que ahora se trabajará en "capitalizar" la exposición turística que ha dejado para Bolivia el Dakar durante sus cinco ediciones en el país.

Precisó que la promoción de la competencia es equivalente a un valor de 40 millones de dólares, y que además los organizadores, como parte de su responsabilidad social, colaboran con vivienda para gente desprotegida.

"El Dakar definitivamente que deja muchas emociones, que nos deja con ganas de poder seguir trabajando en el futuro, los bolivianos saben perfectamente que trae efectos muy positivos", agregó.

Reacciones. El ex vicepresidente de la República, Víctor Hugo Cárdenas, pidió al gobierno que aclare las verdaderas razones del abandono del Dakar, aunque no adelantó cuáles podrían ser según su criterio. "El Gobierno del MAS debe decir al país la dolorosa y triste causa. ¡Basta de pretextos y subterfugios inaceptables!", dijo, vía Twitter.

En tanto, el diputado opositor Amilcar Barral, sí se atrevió a una tesis. "El Dakar ya no quiere pasar por Bolivia, el Gobierno mandó una contrapropuesta (MAS plata), ¿será necesario?", cuestionó en las redes.



Destinos Durante cinco años consecutivos el Rally Dakar llegó a Bolivia, atravesando, principalmente, el altiplano de La Paz, Oruro, Potosí y la conexión que brinda Tarija con el paso fronterizo con Argentina, pero ahora el Gobierno quiere que esta carrera llegue a otros departamentos.

Hasta el momento, Perú es el único país que oficializó su participación en el Rally Dakar 2019, Chile decidió retirarse, Argentina está en la incertidumbre por los problemas económicos que atraviesa y la inclusión de Ecuador todavía no está asegurada para la carrera de 2019.

40 Ediciones

del rally Dakar se han realizado en la historia desde sus inicios.

12 Pilotos

bolivianos participaron de la última edición del Dakar que pasó por Bolivia.

Chile descarta por razones de austeridad económica

La ministra del Deporte de Chile, Pauline Kantor, confirmó el domingo que el Dakar 2019 no pasará por su país debido a que este vive "una situación fiscal muy delicada".

"Hoy enfrentamos una situación fiscal muy delicada. El Gobierno está implementando una política de austeridad. Eso significa que tenemos que ocupar nuestros recursos de forma responsable", afirmó la ministra.

Mientras participaba en una actividad en la comuna de San Miguel, Kantor precisó: "Hoy tenemos una urgencia con los niños, adultos mayores y deportistas que tienen que clasificar a (los Juegos Panamericanos) Lima 2019 y (Juegos Olímpicos) Tokio 2020".

Por esos motivos "es que decidimos que este año Chile no será parte del Rally Dakar 2019", recalcó Kantor, pero adelantó que sí lo será en 2020.

"Evaluaremos todas las variantes, especialmente que se respete el ecosistema y el patrimonio arqueológico de donde pase la ruta", añadió. La última vez que el Dakar pasó por Chile fue en 2015. / EFE

Cinco versiones

2014: La primera vez. Se realizó del 4 al 18 de enero de ese año. Fue la sexta en Sudamérica tras cancelarse la prueba en África. Fue la primera versión que pasó por Bolivia, aunque una sola jornada. En la etapa 8 (13 de enero), motos y cuadratracks llegan de Salta (Argentina) a Uyuni y pasan a Calama (Chile).

2015: El año del 'lobo'. Nuevamente pasa por Argentina, Bolivia y Chile. En la octava etapa (11 y 12 de enero) ingresa al país, por el Salar de Uyuni. El representante nacional, Wálter Nosiglia, logra su mejor participación en el rally al quedar en el podio, en tercer lugar, en su cuadratrack.

2016: Despegue nacional. Este año ya no figuró Chile en la ruta, solo Bolivia y Argentina. Del 7 al 9 de enero el rally pasó por Uyuni. Wálter Nosiglia no pudo repetir el podio, pero ocupó un honorable sexto lugar; mientras que el 'Chavo' Salvatierra fue el mejor latinoamericano en motos en el puesto 21.

2017: Crisis del agua. Este año se incorporó Paraguay y el rally llegó hasta La Paz, donde se instaló el 'Vivac', el campamento de descanso. La escasez de agua en La Paz, unos meses antes estuvo a punto de frustrar esta situación. Esta versión fue la mejor actuación de 'Chavo' Salvatierra, que ocupó un histórico décimo lugar.

2018: El factor político. En vez de Paraguay, Perú se sumó a Argentina y Bolivia. Otra vez llegó a La Paz en plena efervescencia por las protestas por el 21F. De hecho, la nota más resaltante fue el reclamo al presidente Evo Morales, para que acate los resultados del 21F, que hizo el corredor Leonardo Martínez.