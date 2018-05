El feminicida utilizó una escopeta

Trágica escena, mata a su mujer y se suicida

Desgracia. La pareja vivía distanciada desde hace tres meses en el mismo domicilio del barrio Julio Leigue.

Miércoles, 16 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Fatalidad. La pareja venía sosteniendo problemas económicos y estaba distanciada.

El 26 de febrero de 2018 Francisco Arteaga Terrazas firmó un acta de buena conducta y garantías en la Estación Policial de Los Tusequis luego de ser acusado por su esposa Roxana Suvia Ávila de recibir malos tratos. Arteaga se comprometió delante de su hija evitar más discusiones con su pareja y tratar de vivir en armonía en su domicilio del barrio Julio Leigue. Este martes al mediodía, aprovechando que sus cinco hijos estaban en clases esperó que su esposa retorne de vender refresco y discutió con ella. Consecuentemente, tomó su escopeta de cacería, se dirigió hasta la cocina y la mató de un disparo en la cabeza. Segundos después, colocó el arma entre sus piernas y accionó el gatillo para quitarse vida.

Escena dolorosa. Su hijo de 14 años que llegó de su escuela, encontró ambos cadáveres ensangrentados y alertó a sus tíos de la desgracia. Ana Suvia, madre de la víctima, llegó quebrada en llantos hasta el domicilio a denunciar que su yerno tenía amenazada a Roxana desde hace tiempo. "Ellos convivieron 21 años de matrimonio pero Francisco era bastante celoso y agresivo, atormentaba a mi hija diciéndole que los niños no eran sus hijos", dijo la mujer. Denunció que su hija las últimas semanas le comentó que no quería convivir con su pareja y tenía la intención de salirse de la vivienda, pero la reflexionaba el hecho que con la venta de refrescos no le iba alcanzar para pagar un alquiler. Esta dramática situación los llevó a distanciarse y dormir en camas separadas. Sus vecinos comentaron que Roxana era una mujer activa, que se destacaba como presidente de la junta vecinal de su barrio y que la última vez que la vieron fue vendiendo en el colegio. El fiscal Jorge Fernández Tardío tipificó el hecho de sangre de la pareja como un feminicidio seguido de suicidio.