El proyecto protegerá más de 2 millones de áreas productivas

Defensivos, en agosto iniciará la 5ta fase

Gobierno. Se prevé que en junio se haga efectiva la contraparte del Estado central que son 5 millones de dólares.

Miércoles, 16 de Mayo, 2018

La quinta fase del proyecto para la construcción de defensivos en los ríos, será una realidad, toda vez que en el mes de junio el Gobierno central otorgará su contraparte de $us 5 millones con un crédito de Fonplata. Se prevé que en agosto ya se esté iniciando la construcción de esta obra para la protección de áreas productivas y comunidades de 12 municipios que están cerca de los ríos.

Lo que comprende el proyecto. Luis Aguilera, director del Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi), manifestó que la inversión de todo el proyecto es de $us 11 millones, de los cuales $us 5 corresponde a la contraparte de la Gobernación, el mismo monto al Estado central y $us 1 millón a los municipios. "La quinta fase comprende de la construcción de defensivos, protecciones de áreas productivas, comunidades y ciudades de la cuenca del río Grande, Chané, Surutú, Piraí y Yapacaní. Son unos 200 kilómetros de defensivos que protegerá a 2 millones 600 mil hectáreas productivas principalmente", explicó Aguilera.

Productores estarán protegidos. Demetrio Pérez, productor de soya y expresidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), indicó que con la construcción de los defensivos, se van a prevenir los desastres que puedan ocasionar las lluvias durante la próxima campaña de verano 2018 - 2019 y de esa manera garantizar la producción de alimentos en los diferentes municipios. "De no realizarse este proyecto, se corre un riesgo con la producción. Además, este proyecto no debe parar con la quinta fase, se debe continuar porque son proyectos de prevención", apuntó

La gestión del Searpi. La institución cumplió 35 años de vida, su director, Luis Aguilera, destacó que de 2006 a 2017 el Searpi ha venido trabajando en la protección de áreas de desarrollo productivo con la construcción de 613 kilómetros de canal piloto, 176 kilómetros de dique longitudinales, 1.101 kilómetros de salchichones y otras obras estructurales, y 1.101 kilómetros de defensivos.

12 Municipios

serán los beneficiados con la construcción de los defensivos.