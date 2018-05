Cochabamba

Delegación de Chuquisaca abandona la reunión convocada por YPFB para hacer conocer el resultado del nuevo estudio

Martes, 15 de Mayo, 2018

La delegación de Chuquisaca abandonó este martes la reunión convocada por el presidente YPFB Oscar Barriga en la ciudad de Cochabamba, para hacer conocer oficialmente a ese departamento y Santa Cruz, el resultado del nuevo estudio sobre la ubicación del campo gasífero de Incahuasi.

El Secretario de Hidrocarburos Minería y Energía de la Gobernación de Chuquisaca, Felipe Molina, dijo que participaron del inicio de la reunión para hacerle conocer que no tienen documentación y que recién esta mañana se enteraron que con una certificación del exviceministro de Autonomías Hugo Siles, realizaron estudios para el tema de los límites.

Indicó que no Chuquisaca no ha tenido acceso irrestricto como dice el reglamento y aseguró que no pueden participar en una explicación técnica, porque tampoco fueron permitidos para hacer monitoreo y seguimiento del estudio, reportó radio Pío XII.

“Chuquisaca ha abandonado la reunión y hemos dejado por escrito las observaciones y esperamos que se nos entregue una respuesta por escrito, pero no fuera de horarios de oficina, con notarios o a través de los policías. Chuquisaca ha rechazado el estudio, no avalamos y con este estudio no tendrían por qué ni siquiera pretender descongelar los recursos que se encuentran resguardados por la sentencia constitucional 1170”, declaró.

Anunció que el nuevo estudio correrá la misma suerte que el anterior, porque será demandado ante las instancias legales que correspondan porque no hay un límite definido entre los departamentos y la normativa que definió el trazo está impugnada.

Molina advirtió que en el transcurso de la siguientes horas se presentará un recurso de queja ante el Tribunal Constitucional por intentar incumplir la sentencia , tanto en la emisión de unos límites que no son claros y precisos, como del estudio basado en una nota firmada por Hugo Siles, un personaje cuestionado en Chuquisaca.