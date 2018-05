Detectan un hecho de corrupción en la DGAC de Santa Cruz

Un funcionario de aeronáutica civil fue aprehendido por emitir un certificado de vuelo de forma irregular a una empresa aérea

Martes, 15 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: El Director Ejecutivo de la DGAC, Gral. Celier Aparicio Arispe. Foto: ANF

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dio a conocer la detección de un hecho de corrupción dentro de la DGAC de Santa Cruz, cuando un funcionario entregó irregularmente una certificación de vuelo a una empresa aérea.



"El lunes 14 de mayo se procedió al allanamiento de las oficinas, Regional Santa Cruz, y se procedió al secuestro de documentación perteneciente a la Unidad de Aeronavegabilidad de la ciudad de Santa Cruz donde presumiblemente se hubiera otorgado un certificado de aeronavegabilidad (AIR) a una aeronave, vulnerando el procedimiento, el debido proceso", informó el Director Ejecutivo de la DGAC, Gral. Celier Aparicio Arispe.



El jefe militar dijo que el certificado de aeronavegabilidad es un permiso de vuelo que se entrega a aquellas aeronaves que cumplen con todos los requisitos establecidos, previa inspección del avión, por eso no puede expedirse sin cumplir el procedimiento adecuado.



Sin embargo la Unidad de Transparencia de la DGAC habría detectado la certificación de un permiso de vuelo a una empresa aérea expedida por el funcionario de aeronáutica civil, Jhery A. C. J, quien habría negociado dicho permiso de forma irregular.



El funcionario fue aprehendido y será procesado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y uso de instrumento falsificado. En las próximas horas se definirá su situación jurídica.



El jefe militar no quiso dar detalles sobre la fecha de emisión de la certificación o el cargo que ocupa el funcionario sindicado, y se limitó a informar que el Ministerio Público está realizando las investigaciones del caso.



El hecho se denunció la semana pasada y este lunes se hizo un allanamiento a las oficinas de la DGAC - Santa Cruz.



El director de la DGAC mencionó que es un caso aislado y la investigación arrojará los resultados correspondientes.