Por Incahuasi

Chuquisaca va al cabildo dividido y bajo amenazas de cerco

Varias organizaciones hicieron pública su resolución de solicitar la renuncia de Urquizu durante el cabildo, mientras que el sector campesino amenaza con cercar Sucre en caso de 'golpe'

Martes, 15 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Protestas en Sucre: Foto: Correo del Sur

Varias instituciones como la Universidad, Federación de Juntas Vecinales y Comités Cívicos en Sucre, ya han confirmado su participación en el cabildo convocado por la Asamblea de la Chuquisaqueñidad en defensa del campo Incahuasi previsto para hoy en la tarde (15.00), donde se definirán nuevas medidas de protesta. Se espera que la concentración sea masiva aunque entre las organizaciones que se manifestaron al respecto se encuentran una serie de posiciones divididas que podrían generar conflicto en las siguientes horas.



La Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca (Futpoch) amenazó con cercar la ciudad de Sucre en caso de que se confirmen los supuestos afanes golpistas contra el Gobernador, Esteban Urquizu.



"Los campesinos denunciamos que el Cabildo Abierto pretende hacer un Golpe de Estado al gobernador (Esteban Urquizu) y al alcalde de Sucre (Iván Arciénega)", manifestó ayer el secretario ejecutivo de la Futpoch, Román Barrón y amenazó a los maestros rurales que de no empezar las clases no permitirán más su entrada a las comunidades.



Por su parte el Comité Cívico de Camargo y la Central Obrera Departamental (COD) hicieron públicas sus resoluciones de solicitar la renuncia del Gobernador Esteban Urquizu en el cabildo y la Federación de Empresarios Privados de Chuquisaca (Fepche), no precisó su participación en el evento debido al temor del sector de que se desvíen los objetivos de las protestas en dicho cabildo.



Esteban Urquizu, Gobernador de Sucre, calificó el cabildo como político, y denunció supuestas intenciones de golpe contra su gestión, tanto a los medios de prensa como en redes sociales. En su cuenta de Twitter la autoridad escribió: "aqui esta la prueba de que CODEINCA, determina actos de gobernanza con su Auto Cívico cual si fuere una autoridad electa para emitir un auto de Buen Gobierno en una muestra clara de usurpación de funciones".



Al respecto el Comandante General de la Policía, Faustino Mendoza, informó que se enviará un refuerzo policial a Sucre para "garantizar el cabildo" y evitar enfrentamientos de cualquier tipo.



El Ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó ayer que Chuquisaca podría quedarse "sin soga y sin cabra", gracias al mal asesoramiento de algunos elementos de la "derecha radical" que intentan politizar el conflicto y dar un golpe al gobernador y al alcalde de este departamento.



"Pueden perder soga y cabra como se dice comúnmente por el carácter obtuso y la poca visión estratégica de algunos grupos de derecha radical que conjuntamente a Codeinca (Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca) se han apropiado de esta movilización", manifestó la autoridad.



La autoridad también anunció que hoy se darán a conocer los resultados de los estudios hechos por Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) respecto a la ubicación del campo Incahuasi y se prevé que en los días próximos se dará curso al descongelamiento de regalías a favor de Santa Cruz.