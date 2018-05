En la Facultad de Humanidades de la UAGRM

Dispensador de condones genera diversas reacciones de jóvenes

Recelo. Se podrán retirar preservativos gratis. Universitarios destacan la iniciativa pero reconocen que aún hay tabúes entre la población estudiantil.

Martes, 15 de Mayo, 2018

Un dispensador de condones colocado en la Facultad de Humanidades de la universidad estatal generó diversas opiniones entre los universitarios. Aunque sumaban las opiniones a favor, hay algunos que consideran que aún hay tabú para su uso y otros expresaron su temor de que la máquina sea ocupada como “juego”. El objetivo del proyecto impulsado por Salud Sexual y Salud Reproductiva (CIES) y la facultad en la que se colocó es prevenir las enfermedades de transmisión sexual, además de los embarazos no deseados e irá acompañado con capacitaciones.

Genera curiosidad y hay dudas sobre uso adecuado. "Yo creo que está bien, pero no sé qué tanto ayude a un verdadero cambio porque la persona que en verdad quiere protegerse se compra y la que no quiere ocuparlo no lo hará ni regalado", reflexionó Difson Franco Mérida, estudiante de primer semestre de Ciencias de la Comunicación. Similar opinión expresó, Javier Peñaranda, igual estudiante de comunicación, quién destacó la iniciativa pero indicó que hay la posibilidad de que no se lo use adecuadamente. "Hay gente que vendrá a sacarlo como chiste, que no lo ocupará adecuadamente", dijo.

Una estudiante de último semestre también de comunicación, Liseth Padilla, señaló que está bien la instalación del equipo pues ayudará a romper el tabú que aún existe entre los estudiantes para su uso. Otra estudiante Fausta Calle, igual mencionó que la máquina permitirá garantizar el acceso a este método preventivo.

El primer dispensador que se coloca en Santa Cruz. El director regional del CIES Santa Cruz, Percy Cuéllar, indicó que este es el primer equipo que se coloca en Santa Cruz, aunque están abiertos a instalar más, si existe demanda. La iniciativa empezó en El Alto hace dos años, donde solo en la primera semana los estudiantes retiraron 2.000 preservativos. "Los resultados que tenemos del proyecto en El Alto son muy buenos. El objetivo es mejorar el acceso a métodos gratuitos y que los jóvenes tomen conciencia de la prevención", aseveró. CIES será la institución responsable de la recarga del dispensador las veces que sea necesario. El responsable enfatizó que esperan buenos resultados porque en Santa Cruz es donde menos tabú existe en este tema.

Estará acompañado de capacitación. El coordinador de la iniciativa y docente de esta facultad, Julio César Aguilera, explicó que los estudiantes de psicología y actividad física serán los responsables de realizar talleres de capacitación a universitarios sobre educación sexual para garantizar el uso adecuado del equipo y ayudar a los jóvenes a reducir la cantidad de enfermedades de transmisión sexual y de embarazos no deseados. "Todavía hay tabú en este tema. Hay recelo. Por eso se trabajará con talleres de forma permanente", resaltó.