Gobierno anuncia construcción de 200 viviendas sociales en El Alto

Lunes, 14 de Mayo, 2018

La Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA) construirá 2.000 soluciones habitacionales en El Alto. Para ello convoca a todas las personas que necesiten mejorar, ampliar, renovar o la construcción de una vivienda nueva aproximarse a la oficina temporal que abrirá la Agencia, a partir del miércoles 16 de mayo, en la Federación de Juntas Vecinales de la urbe alteña (FEJUVE) para una mejor atención y rápida ejecución de los proyectos.



La AEVIVIENDA tiene programado ejecutar este año 23.000 soluciones habitacionales; unas 5.270 corresponden al departamento de La Paz, de las cuales 2.000 están asignadas a la ciudad de El Alto (9% del total nacional). Se programó más de 1.400 mejoramientos, ampliaciones y renovaciones de viviendas y más de 500 construcciones nuevas.



Para cumplir con dicha programación en la urbe alteña personeros de la AEVIVIENDA atenderán en la sede de la FEJUVE, que se encuentra en la Avenida 6 de marzo, de 08:00 a 16:30 para brindar asesoramiento técnico, legal y armado de carpetas para determinar si cumplen con los requisitos para ser beneficiados con dichos programas.



Se pensó en esta modalidad directa de atención y acompañamiento a los postulantes a dichos programas de vivienda social debido a la falta de coordinación de las organizaciones vecinales de El Alto con la AEVIVIENDA, lo cual retrasa la ejecución de los proyectos programados para esta gestión.



Pese a esas dificultades se tiene programado informar sobre los programas de vivienda social en todos los distritos y/o urbanizaciones alteñas que requieran beneficiar a las personas que carecen de una vivienda propia o que viven en condiciones precarias y hacinadas.



Las zonas que quieran postular a este beneficio deben: presentar una solicitud de intervención firmada por el presidente de la junta de vecinos dirigida al Director Departamental de La Paz, Luis Torrez; tras una coordinación se realizará una socialización a los vecinos interesados, luego se armará carpetas de los postulantes con la documentación correspondiente (todo en foto copia simple) para realizar la evaluación técnica y social para determinar el tipo de intervención.



Cabe remarcar que la Agencia Estatal de Vivienda no realiza cobros de dinero para postulación de acceso a una vivienda social, tampoco autoriza a personas particulares o dirigentes vecinales a realizar recaudaciones para acceder a este beneficio estatal.



COMO POSTULAR A VIVIENDAS CUALITATIVAS AREA URBANA



Las Entidades Territoriales Autónomas, las Organizaciones Territoriales o las Organizaciones Sociales solicitantes (juntas de vecinos), deberán presentar:



Documentos de Solicitud: (urbano)



1. Nota de Solicitud al director de la agencia estatal de vivienda Departamental La Paz



2. Ficha de Factibilidad debidamente llenada (será proporcionada por la AEVIVIENDA La Paz)



3. Planimetría de la zona aprobada por el Municipio



4. Documento que aprueba la planimetría (Ordenanza o Resolución Municipal)



5. Personería Jurídica de la zona



6. Acta de elección y posesión de autoridades vecinales



Nota: Presentada la documentación se procederá a su verificación y análisis de factibilidad de la zona, siendo positiva la verificación se comunicara al representante de zona para programar la socialización del proyecto, posterior a la socialización se deberá presenta la siguiente documentación:



7. Acta de la Reunión y/o Ampliado de la Entidad Territorial Autónoma (Organización Social, personas solicitantes) consensuada, en la que se avale la priorización y ejecución del proyecto en las zonas o barrios seleccionados, debidamente firmado por la Autoridad correspondiente.



8. Acta de Reunión de la Zona o Barrio en la que se eligió a los solicitantes al proyecto de vivienda, con su respectiva lista en el acta



9. Lista de Solicitantes, suscrita por la Autoridad correspondiente en hoja membretada de la zona)



10. Carpetas de los postulantes con la documentación del solicitante



Documentos de los Solicitantes:



11. Fotocopia de Cédula de Identidad del solicitante, en caso de no haber actualizado el estado civil en la cedula de identidad presentar su certificado de matrimonio.



12. Fotocopia de Cédula de Identidad del cónyuge



13. Fotocopia de Cedula de identidad, o certificado de nacimiento (en menores hasta los 5 años



14. Formulario de Certificado de la zona (formulario de la AEVIVIENDA)



15. Fotocopia de Derecho propietario; Folio Real o Testimonio



16. Fotocopia de Pago de impuestos. 2 boletas de pago de los últimos años



17. Plano de lote o certificado catastral (debidamente aprobado por el municipio)



Requisitos de postulación:



Para postular a un Proyecto Cualitativo de Vivienda Social en el área urbana, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:



a) Ser boliviano o boliviana mayor de edad.



b) Demostrar la propiedad de una sola vivienda. Para el caso de coopropiedad pasará por un análisis jurídico.



c) No haber sido beneficiario de programas de vivienda por el Nivel Central del Estado.



d) Demostrar residencia permanente en el lugar, zona, urbanización de la implementación del Proyecto.



e) Garantizar el efectivo cumplimiento del aporte propio (mano de obra y materiales áridos).