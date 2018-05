Evo llama 'enemigos' a quienes observan contrataciones para la Odesur

El mandatario llegó a la ciudad de Cochabamba para inaugurar complejos deportivos

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Foto: ABI

El presidente Evo Morales calificó de "enemigos" del deporte, de los Suramericanos y de Cochabamba" a quienes denunciaron presuntas irregularidades en los procesos de contratación de las empresas Kronopios y Arte Bolivia que se adjudicaron la ceremonia de inauguración y cierre y el acto de encendido de la antorcha.



"No puedo entender que algunos bolivianos sean enemigos del deporte enemigos de los Suramericanos, enemigos de Cochabamba, pensarán que somos como ellos para cuestionar, acusar", manifestó el mandatario en un acto de entrega de complejos deportivos rumbo a los Juegos Odesur.



Morales aseguró que se realizaron reuniones permanentes con el objetivo de acelerar las inversiones y exigir el cumplimiento de los contratos o en su caso sancionar o aplicar penalidades a las empresas que no cumplen o en una situación extrema la rescisión de los contratos.



El senador Ortiz denunció en pasados días sobre presuntas irregularidades en la contratación de la empresa Kronopios del exministro de Culturas, Pablo Groux, para la organización de la inauguración y clausura de los Juegos Odesur y de la empresa Arte Bolivia para el encendido de la antorcha.



Observó que el presidente Evo Morales en persona se hubiera reunido con ambas empresas, pese a que ni siquiera había iniciado el proceso de contratación, lo que considera un hecho "grave" e irregular.



El legislador también ve extraño que solo dos empresas se hubieran presentado para organizar la ceremonia: Kronopios y Arte Bolivia, esta última empresa hace una propuesta mayor a la compañía de Groux por lo que queda fuera del proceso, sin embargo poco tiempo después es contratada para organizar el encendido de la antorcha por un monto de 1,4 millones de bolivianos.



Ortiz ha solicitado a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría especial para indagar sobre los procesos de contratación, asimismo ha denunciado ante el Ministerio de Justicia y Transparencia que indague el caso.



Sin embargo el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que la contratación no solo fue "legal" sino "ética", ante los cuestionamientos de los legisladores de oposición que observaron el contrato a favor de un exministro quien además es cuñado de la esposa del segundo hombre del Estado.



Mientras el ministro de Justicia Héctor Arce había anunciado una revisión exhaustiva de las contrataciones, poco después dijo que las contrataciones directas eran totalmente legales y que el presidente Morales "jamás se ha reunido ni pronunciado a favor de ninguna empresa".



Poco después el viceministro de Justicia y Transparencia Institucional, Diego Jiménez afirmó que las "denuncias de Ortiz sobre contrataciones para Odesur son una cortina de humo para distraer caso Leyes".