La Paz

Deudas del Gobierno central ponen al borde del cierre a Complejo Hospitalario de Miraflores

Desde julio del 2017 el Gobierno central adeuda más de Bs. 24.3 millones por 'Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia'

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: El Hospital de Clínicas forma parte del Complejo Hospitalario de Miraflores. Foto: ANF

El Gobierno central adeuda un total de Bs.24.357.306 que, de no hacerse efectivos de inmediato, podrían obligar al cierre del Complejo Hospitalario de Miraflores en La Paz.



La deuda corresponde a las prestaciones brindadas entre julio a diciembre de 2017 y ha obligado a los centros hospitalarios a cubrir sus costos con recursos propios que se están agotando, explicó a ANF el director del Instituto Gastroenterológico, Juan Antonio Guerra.



Detalló que según reporte oficial, la deuda desagregada es Bs.6.746.506 al Hospital de Clínicas Universitario, Bs.7.091.253 al Hospital del Niño, Bs.5.353.639 al Hospital de la Mujer, Bs.2.288.411 al Instituto Nacional del Tórax, Bs.1.967.670 al Instituto Gastroenterológico y Bs.909.825 al Instituto de Oftalmología.



Explicó que esta abultada deuda se originó en la Resolución 541 del Ministerio de Salud, de 4 de agosto de 2017, que establece que solo una vez al año se podrá acceder a un fondo compensatorio a través del cual los municipios garantizaban la cobertura de estas deudas.



En la actualidad el Municipio de La Paz está imposibilitado de realizar los pagos, ya "cubrió con recursos propios los desembolsos de enero y febrero pero ya no tiene posibilidad de pagar las deudas acumuladas", explicó Guerra.



"Al presente, no se pagaron los servicios prestados de julio a diciembre de 2017, y los gobiernos municipales ya no disponen de ese dinero, porque la gestión fiscal 2017 ya cerró. Quienes deberían pagar son los ministerios, de Economía y de Salud", puntualizó.



Dijo que desde hace cuatro semanas los directores de los cuatro institutos, tres hospitales y un centro de investigación que funcionan en el Complejo Hospitalario de Miraflores esperan la respuesta del Ministerio de Economía a una solicitud gestionada por la propia Ministra de Salud para viabilizar la cobertura de la deuda.



Explicó que la deuda se origina en las "Prestaciones de Servicios de Salud Integral del Estado Plurinacional de Bolivia" que según el Decreto 29894 que reglamenta la Ley 475 amplía la cobertura de salud a madres gestantes, mujeres en edad fértil, menores de 5 años, adultos mayores y personas con discapacidad, que no se encuentren cubiertos por el Seguro Social Obligatorio de Corto Plazo.



"Nos pagan dos bolivianos por consulta que no sólo no cubre los costos operativos, sino que pone en riesgo todas las demás prestaciones y la provisión de insumos para el resto de pacientes del sistema que se cubren con recursos propios", dijo Guerra.



Explicó que desde hace varios años el Ministerio de Salud cubre los ítems del Complejo Hospitalario de Miraflores con técnicos medios egresados en Cuba, sin convocatoria pública ni examen de competencia "sólo con requisitos políticos".



Añadió que esto "obliga a cubrir con recursos propios la contratación de especialistas, bajo la modalidad de Consultor en Línea, con salarios promedio de Bs. 5.300.- y sin ningún tipo de beneficio social ni cobertura de seguro de salud".



Guerra informó que sostuvieron varias reuniones con la Ministra de Salud, Ariana Campero, pero no lograron a ninguna solución porque argumentó que el asunto está en manos del Ministerio de Economía "que hace cuatro semanas no responde a nuestro pedido de audiencia".