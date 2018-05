Al recordar 110 años del Día Internacional del Seguro

Aseguradoras generaron $us 502 millones en 2017

El Día Internacional del Seguro fue instituido a partir de la publicación de la primera Ley Reguladora del Seguro Privado en España en 1908 y en homenaje a la Primera Conferencia Hemisférica de Seguros realizada el 14 de mayo de 1946 en Nueva York, tras finalizar la II Guerra Mundial. En Bolivia, la primera compañía de seguros fue creada en abril de 1946

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Foto: ilustrativa

El vicepresidente Ejecutivo BISA Seguros y Reaseguros S.A., Alejandro Mac Lean, aseguró este domingo que el 2017, las 14 compañías de Seguros Generales y de Vida que operan en el país han suscrito pólizas por $us 502.720.000 registrando un crecimiento del 6.53% en relación a la gestión pasada y, en conjunto, han contribuido con el 1.5% al Producto Interno Bruto (PIB) nacional. Dijo que cada vez más personas, familias, empresas y corporaciones aseguran su vida, salud y patrimonio.



Al recordar el 110 aniversario del Día Internacional del Seguro, señaló que el sector ha crecido de forma relativa aunque lamentó que en los últimos dos años se haya presentado una desaceleración de la economía, situación que también afectó al desarrollo del ámbito asegurador.



El Día Internacional del Seguro fue instituido a partir de la publicación de la primera Ley Reguladora del Seguro Privado en España en 1908 y en homenaje a la Primera Conferencia Hemisférica de Seguros realizada el 14 de mayo de 1946 en Nueva York, tras finalizar la II Guerra Mundial. En Bolivia, la primera compañía de seguros fue creada en abril de 1946.



Con dato de la Autoridad de Control, y Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), Mac Lean precisó que el 2017 todas las aseguradoras pagaron $us 257 millones por siniestros, lo que representa que más de la mitad de las personas, familias y empresas que decidieron proteger su vida, salud y patrimonio adquiriendo una póliza han sido beneficiados con el pago para encarar imprevistos y riesgos. "El índice de siniestralidad de la gestión pasada llegó a 51% nivel que muestra también la solvencia de las compañías del sector", añadió.



Mauricio Pérez, gerente Nacional de Finanzas y Operaciones, consideró que para 2018 se espera una mejoría de los indicadores macroeconómicos, dada la inversión estatal programada y la ligera recuperación de los precios de los commodities, entre ellos el petróleo.



"Desde la perspectiva de crecimiento es necesario ampliar el tamaño de mercado, principalmente en aquellos nichos aún sin desarrollarse plenamente como son las ciudades secundarias e intermedias. Otro segmento potencial importante es el compuesto por empresas de tipo PyME, así como propiedades de personas naturales", dijo el experto.



Indicadores de BISA Seguros



Mac Lean, informó que el 2017, BISA Seguros logró una producción (emisión de pólizas) de $us 55.9 millones y el primer trimestre de 2018 llegó a $us 16.9 millones, lo que significa un crecimiento del 30.8% en relación al mismo período de la gestión pasada. Señaló que el índice de siniestralidad de la compañía que dirige llegó a 42.4% equivalente a $us 23.7 millones.



En el ramo automotor, BISA protege más de 35.000 vehículos, es decir, 15.8% del parque automotor nacional asegurado. Esto hace de la compañía que destaca por su ratio combinado del 93.6%, un indicador de rentabilidad técnica que es el resultado de una gestión eficiente; el bajo nivel de apalancamiento técnico, cuyo resultado es mejor comparativamente al obtenido por el mercado, su alta solvencia y por mantener una siniestralidad controlada del 42.6%, inferior al promedio del mercado de seguros generales. En el ramo de Salud, proporciona servicios integrales para 20.000 clientes.



Por tercer año consecutivo, BISA Seguros logró mantener la calidad de servicio, reflejado en la calificación de riesgo de AAA otorgada por Moody's y AA1 por AESA Ratings, siendo estas las más altas en el mercado de seguros generales. Hacer sostenible estas evaluaciones es el principal logro, señalaron ejecutivos de la compañía.



Cultura del seguro



En relación a la cultura del seguro en Bolivia, Pérez sostuvo que ha tenido avances en los últimos años, aunque considera que aún se encuentra en una etapa prematura. La entidad reguladora, Autoridad de Fiscalización de Pensiones y Seguros (APS), en conjunto con las empresas aseguradoras han estado realizando ferias, campañas y talleres para difundir la importancia del seguro y profundizar la utilización de los distintos productos, así como dar a conocer sus coberturas, ventajas y servicios incluidos.



Sin embargo, cree que es importante que estas iniciativas no deben ser aisladas o esporádicas; por el contrario, se requiere que la temática del seguro se convierta en un aspecto habitual dentro de la cultura de la sociedad. Para ello, el rol de difusión de los distintos participantes del mercado y sus respectivos productos cobra mayor importancia para que la población se familiarice constantemente con el seguro.



Informó que el mercado de seguros en Bolivia aún se encuentra en desarrollo debido al reducido nivel de penetración de la producción de seguros respecto del PIB, que equivale a 1.5%. Dicho indicador es claramente superior en países como Chile (5%), Brasil (3,3%) y Argentina (3%), aspecto que a su vez refleja el grado de desarrollo del mercado de seguros dichos países./Erbol