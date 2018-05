Condiciona el pago del doble aguinaldo

Alcaldía alteña condiciona incremento salarial a soporte extraordinario del Gobierno

El incremento salarial pone en riesgo la ejecución de obras, por lo que sólo si el Gobierno central garantiza recursos extraordinarios se cumplirá con esta medida, dijo la alcaldesa Chapetón

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Alcaldesa de El Alto, Soledad Chapetón. Foto: @ArminCopa

La Alcaldía de El Alto sólo podrá cumplir con el incremento salarial para esta gestión si el Gobierno central garantiza recursos extraordinarios, aseguró la alcaldesa Soledad Chapetón.



La autoridad edil dijo que el incremento salarial determinado por el Gobierno afectaría seriamente el presupuesto de ese Municipio por lo que "aunque la reglamentación se está dejando esperar, ya conocemos públicamente la medida y hemos decidido que no vamos a acceder al incremento".



Por acuerdo entre el gobierno y la Central Obrera Bolivia (COB) el incremento salarial para la gestión 2018 fue fijado en 5,5% al haber básico y 3% al Salario Mínimo Nacional.



"La economía del Municipio no tiene capacidad para cubrir ese incremento" dijo Chapetón y recordó que "en los últimos tres años nuestro presupuesto ha experimentado una reducción de 700 millones de bolivianos".



La alcaldesa añadió que el Gobierno central traspasa responsabilidad pero no incrementa recursos "como ha ocurrido, por ejemplo, con el bono para las personas con discapacidad, que representa 10 millones de bolivianos anuales".



En el caso del incremento salarial, advirtió que "vamos a exigir al Gobierno que generen una transferencia particular para que podamos cumplir con esta obligación pero no vamos a afectar el presupuesto de obras".