En 12 años del gobierno del MAS, los cocaleros revelan sus fortalezas

Chapare, luce aún coca ilegal, proyectos alternos y obras faraónicas

Hace unos días, la visita de Neven Mimica, Alto Comisionado de la Unión Europea, al pulmón del trópico de Cochabamba se selló con una cooperación de $us 687 millones.

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Los procesos de erradicación de la hoja de coca excedentaria son frecuentes en la zona. El Gobierno lo corrobora.

El trópico de Cochabamba, comúnmente conocido como el Chapare, históricamente castigado por el narcotráfico y la producción excedentaria de la hoja de coca, sigue mostrando sus contrastes y paradojas. Hoy, aún luce coca ilegal, diversos proyectos alternativos y obras faraónicas como el subutilizado aeropuerto de Chimoré o el imponente centro de alto rendimiento ubicado en el municipio de Villa Tunari o los grandes estadios como el "Hugo Chávez" en Chimoré, otro en Shinahota.

La zona cocalera más grande y no tradicional del país, en estos últimos 12 años del gobierno de Evo Morales y del Movimiento Al Socialismo (MAS), si bien ha disminuido bajar el estigma; no ha logrado erradicar definitivamente la situación compleja de la hoja de coca.

Hace una semana atrás, la visita de Neven Mimica, Alto Comisionado de la Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea al pulmón de los cocaleros del Chapare, pudo evidenciar ese complejo y conjunto de situaciones.

En un recorrido con el propio presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales, por los proyectos como la planta de bananos, crianza de peces, la producción de miel, los proyectos de millonaria inversión en la zona, dejó al descubierto, que pese a esos avances, la producción excedentaria de la hoja de coca sigue persistente.

"Quiero que sepa la comunidad internacional: no puede haber libre cultivo de coca, tampoco cero cultivo. Comparto las políticas opción cero, plan trienal o cero de coca en tres años, pero gracias a la participación del movimiento campesino hemos empezado a plantar otro producto", explicó el jefe de Estado.

Algunos matices de la zona. La coca excedentaria persiste, el Gobierno lo reconoce y la demostración del mismo proceso de erradicación por las fuerzas de tarea conjunta del ejército boliviano evidencian esa situación.

Mientras tanto, el Gobierno señala que el narcotráfico se asentó en el trópico de Cochabamba con la dictadura de Luis García Meza y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, que dejaron a dicha zona con 50.000 hectáreas de sembradíos excedentarios de hoja de coca.

En cambio, enfatizó el jefe de Estado, en 2005 en Bolivia se tenían 30.000 hectáreas de coca en el país, las mismas al cabo de 12 años de su gobierno se redujo a poco más de 20.000 hectáreas.

Según el último informe oficial de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), que dice ayudar al gobierno boliviano “con datos confiables”, entre el 2015 y 2016 la superficie cultivada de hoja de coca en el país sufrió un incremento del 14%.

"En 2016 se estimó una superficie de 23.100 ha de cultivos de coca, un incremento de 14% respecto a 2015, cuando se cuantificaron 20.200 hectáreas", precisa dicho informe.

El mismo documento señala que los datos reportados por el Gobierno de Bolivia sobre la reducción de cultivos de coca excedentaria en zonas permitidas (proceso conocido como racionalización) y la erradicación de cultivos de coca en zonas prohibidas alcanzaron a 6.577 ha a nivel nacional, lo que representa un decremento del 40% en comparación con 2015.

Felipe Cáceres, viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, en contacto con El Día, informó que en el 2017 se ha erradicado más de 6.300 hectáreas a nivel nacional, una cifra menor con relación al 2016. "Este resultado tiene que incidir para este año y así tener datos relevantes, tanto en lugares permitidos para la erradicación y en lugares no permitidos aplicar la erradicación forzosa", precisó.

"En el Chapare está prohibido tener más de un cato de coca", dice Margarita Terán, coordinadora de las seis federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba. El cato es una superficie de cultivo de 40x40 metros, lo que equivale a 1.600 metros cuadrados. "Orgánicamente y mediante el control social hacemos el respeto a ese cato de coca", señaló.

Sin embargo, el presidente, Evo Morales, admitió que son los propios productores cocaleros quienes incurren en no respetar el cato de coca. "Por eso somos sinceros, no siempre todos cumplen, no falta algún compañero o compañera aumentando, pero ahí viene, lamentablemente la reducción y racionalización del cultivo de coca", aseguró.

Proyectos productivos. A menos de la caída de la producción de palmito por la disminución de los precios, en la zona lo que más resalta es la producción de bananos como sucede en la planta empacadora de Villa Fernández del municipio de Shinahota.

Erlan Oropeza, director del Fonadin (Fondo Nacional de Desarrollo Integral), informó que con apoyo de la Unión Europea desde el 2006, con 90 millones de euros, se ha desarrollado toda la cadena productiva del banano en todo el trópico. En la planta de Villa Fernández se apostó un millón de bolivianos, cuyo 70% fue aporte del Gobierno. "El banano es el rubro estrella, tanto que el 2017 se ha exportado 6,5 millones de cajas a la república de Argentina", informó.

Otro de los proyecto, cuya inversión fue de Bs 500 mil, con aporte de Fonadin del 80% es la producción piscícola en Agrigento en el mismo municipio. Sin embargo, similares proyectos se encuentran en otras áreas dispersas del municipio de Villa Tunari y otros municipios.

Según Fonadin, la producción piscícola del trópico fue creciendo con 1.500 estanques de los 3.200 registrados en todo el trópico. "El 2017, la piscicultura de la zona generó más de Bs 60 millones equivalente a nueve millones de dólares", cita el informe.

Otros proyectos tienen que ver con la producción de piña, cuyas dos variedades Pucalpa en un 80% y la MR2 de Costa Rica junto a otros ocupa el 20%. Y la producción de miel está motivada por Promiel, entidad estatal creada por el Gobierno, que el 2017 ha permitido una producción de 300 toneladas. No obstante, la capacidad instalada, de tres plantas apícolas, alcanza a un potencial de 720 toneladas, señala el Fonadin.

Las gigantes obras para una región cocalera

Panorama. A vista y paciencia de cuánta población visite el trópico de Cochabamba, se encuentra las millonarias obras faraónica dispersadas en cada una de los cinco municipios como Villa Tunari, Shinahota, Chimoré, ivirgarzama, Entre Ríos, entre otras poblaciones y cantones.

Detalle. El aeropuerto de Chimoré es lo más relevante. Fue inaugurado el 17 de octubre de 2015, con una inversión de Bs 254,5 millones equivalente a $us 36,5 millones. Las industrias hoteleras de la zona ve que no funciona a plenitud, a menos de eventos políticos propiciados por el gobierno del MAS.

El CAR. El Centro de Alto rendimiento de Villa Tunari, es lo más imponente que se tiene en pleno bosque húmedo entre dicho municipio y la población de Isinuta. Se trata de una villa deportiva que incluye varios campos deportivos entre ellos un estadio de fútbol con capacidad para 25 mil personas y toda la tribuna techada.

AEROPUERTO. A menos de las actividades políticas del MAS, la terminal aérea luce vacío durante el día.

EMPACADORA. En Villa Fernández, la planta permite un empacado de bananas para exportación.

PECES. La actividad piscícola ya arroja resultados en la comunidad Agrigento de Shinahota.

RECORRIDO. El presidente Evo Morales hace su recorrido por los proyectos de millonaria inversión en la zona.

IMPONENTE. El estadio de Villa Tunari luce moderno al igual que otros de Chimoré, Shinahota e Ivirgarzama.