Cada vez son más los casos referidos a esta problemática

Los estudiantes sufren agresiones e insultos a causa del bullying

Son varios los niños y jóvenes que han sido sometidos por este problema dentro de sus colegios. Algunos han callado las agresiones y pensaron en quitarse la vida como una escapatoria a los insultos generados por sus compañeros.

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: Cada vez son más los alumnos que sufren maltrato por parte de sus compañeros.

El bullying se ha convertido en uno de los problemas sociales con más afectados, dando inicio por los niños, preadolescentes y adolescentes. Las diferentes unidades educativas no saben cómo reaccionar ante una problemática como esta y algunas víctimas han llegado hasta el hospital a causa de los golpes y secuelas que han tenido. Sin embargo, se ha creado una plataforma denominada “Basta de Bullying” la cual visita los diferentes kinder y colegios para dar charlas y bajar los índices de violencia generados en los pequeños y en la juventud. Por su parte, la Defensoría de la Niñez no se queda a un lado y también realiza talleres de prevención de bullying en los diferentes distritos de la ciudad.

Una problemática que erradicar. En Santa Cruz, una investigación realizada por la carrera de Psicología de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra (UPSA) acompañados del Gobierno Departamental y la Secretaría de Educación, Cultura, Género y Juventud plasmaron datos en donde revelan que 4 de 10 estudiantes recurren a la violencia física y 5 de 10 son parte de la verbal. Este estudio nace a raíz de las denuncias realizadas por los diferentes padres de familia ante la situación por la que pasaron sus hijos. Los observadores del bullying pueden llegar a ser pasivos o activos esto depende de la magnitud con la que se presente el fenómeno hacia la víctima elegida. El abuso no se limita a los compañeros del propio curso, también se da a través de compañeros de cursos mayores y menores, y de parte de los profesores. El 48% de los alumnos afirma haber observado a profesores abusar de algún compañero o compañera. Pero, también el 45% ha visto cómo un alumno o grupo de alumnos se las agarró con un profesor.

Plataforma busca bajar los niveles de violencia. En la ciudad ya se creó una plataforma denominada Basta de Bullying al mando de Alfredo Rodríguez Peña. Para el encargado esto es una preocupación de la población que ha ocurrido en los últimos acontecimientos como el supuesto suicidio por bullying y dando mucho que hablar a la opinión pública. "El problema del bullying está ocurriendo, está empujando a muchos chicos a pensar en algunas ideas extremas, no es mentira que los jóvenes balancean la posibilidad de suicidio como una salida a los problemas que están enfrentando", recalcó Rodríguez. La plataforma se encarga de acudir a los diferentes colegios a brindar talleres de prevención para niños y adolescentes quienes son los que recurren a la violencia debido a los videojuegos y programas violentos, los cuales hacen que estos pierdan la sensibilidad.

Rodríguez también comenta que existe una falta de educación sobre este tema. No se conoce cómo actuar, por ejemplo, el caso de la maestra del Cervantino en donde varios jóvenes dejaron en estado de coma a su compañero y la maestra no supo cómo reaccionar ante la situación. No existe un protocolo de intervención de cómo proceder. El código niño-niña adolescente obliga a los colegios a tener manuales de convivencia, pero nadie sabe cómo manejarlos, cómo implementar estas herramientas. Por eso nosotros como plataforma ciudadana, Basta de Bullying, estamos trabajando en ello.

Incluso en las redes sociales tienen su fanpage en donde comparten vídeos educativos y sobre los talleres realizados. Quieren que los colegios de todo tipo privados, fiscales de convenio, etc, estén libres de bullying y así estos promoverían su imagen de una manera más favorable hacia la sociedad.

Opinión de los estudiantes con respecto al fenómeno del bullying. En las instalaciones de la Unidad Educativa Hermanos Antonio y Marcos Cavanis los alumnos fueron partícipes de un sondeo de opinión. Varios de estos manifestaron haber sido víctimas de todo tipo de agresiones por parte de sus compañeros. Uno de ellos es Cristian este joven de tan solo 11 años de edad dijo que sus compañeros se burlaban de su tono de piel, incluso llegó hasta las lágrimas ya que lo excluían de actividades en la materia de educación física. Mariana, de 12 años, dijo que sus compañeros escondían su material escolar y su mochila y yo no sabía por qué era hasta que mi amiga me dijo que todos no me querían porque era una de las mejores alumnas, acotó la pequeña. Se les preguntó si habían recurrido hacia sus padres o algún profesor para comentarles de lo sucedido y dijeron que no porque tenían miedo que en el recreo o en la salida sus compañeros le hagan algo o no les vuelvan a hablar. La directora de este colegio, Ingrid Guzmán, añadió que la unidad cuenta con un psicólogo, con el cual planifican talleres especialmente con los niños de primero de primaria, porque juegan a empujarse, golpearse o insultarse en forma de broma lo cual no es bueno. También adjuntó que ella como directora hace cumplir el respectivo reglamento de su colegio y los alumnos que incumplan este son sancionados. Entre estas se encuentran primero la amonestación verbal, si el estudiante prosigue con el mismo comportamiento hacemos una llamada a los padres de familia las veces que sean necesarias para que se presenten en el colegio. La más dura es la expulsión de cuatro o cinco días o sino la definitiva en casos extremos.

"Cuando descubrimos a un alumno haciendo bullying hacia su compañero lo llevamos al psicólogo y este se encarga de realizar unas sesiones con el agresor y hacerle unos test para descubrir las razones de este problema", señaló Guzmán.

Como máxima autoridad pide a los demás colegios que ayuden a combatir este problema, ya que todos se ven involucrados y que sus colegas cooperen con la supervisión a sus alumnos. "Los jóvenes vienen a un establecimiento a estudiar no a buscar peleas ni a que los demás se sientan inferiores, es por eso que nosotros como colegio brindamos talleres dos veces a la semana para disminuir la violencia, peleas y el uso de un vocabulario inapropiado".

¿Cómo se vive este fenómeno en otros países?

La forma de bullying más habitual en Italia son los golpes, registrando una de las tasas más altas de víctimas de violencia física entre hombres y mujeres de 15 años, mientras que Israel es el país que registra los índices más altos de violencia verbal, registrando mayor cantidad de víctimas hombres en el mismo tramo etario que Italia. En Japón y Korea del Sur, el fenómeno está centrado en exclusión social, es decir, violencia verbal más que física o sexual. Se han registrado casos en donde cursos enteros han discriminado a un estudiante solo por ser distintos a ellos/as, provocando lo que en Japón llaman “Ijime”. En relación a lo anterior, es bueno detenerse en el caso de Indonesia, cuya presencia en internet y redes sociales es enorme ya que posee la comunidad en Facebook más grande del mundo y genera cerca del 15% de los tweets mensuales también a nivel global. Debido a la penetración de los canales digitales en este país, la forma de violencia escolar más habitual es el ciberbullying, sobrepasando el 50% de víctimas de todas las edades estudiadas. Tolerancia Cero contra el bullying en América del Norte, Canadá y EEUU la violencia dentro de un establecimiento escolar ha llegado a niveles realmente preocupantes (especialmente en el último país), registrándose de forma habitual episodios que tienen armas de fuego involucradas. En Finlandia marcan los niveles más bajos de víctimas y agresores al igual que en el sur de Europa ya que realizan campañas para prevenirlo.

Agresiones más comunes que sufren las víctimas

> Bullying físico

Es el tipo de acoso más común, especialmente entre chicos. Incluye golpes, empujones e incluso palizas entre uno o varios agresores contra una sola víctima. En ocasiones, se produce también el robo o daño intencionado de las pertenencias de las víctimas, creando una mala conducta que no se puede permitir.

> Ciberbullying

El contenido del acoso va desde los típicos insultos a montajes fotográficos o de vídeo de mal gusto, imágenes inadecuadas de la víctima tomadas sin su permiso, críticas respecto al origen, religión, el nivel socioeconómico de la víctima o de sus familiares y amigos, etc. Todo vale con el fin de humillarla.

> Bullying social

Pretende aislar al niño o joven del resto del grupo, ignorándolo, aislándolo y excluyéndolo del resto Puede ser directo: excluir, no dejar participar a la víctima en actividades, sacarlos del grupo o indirecto: ignorar, tratar como un objeto, como si no existiera o hacer ver que no está ahí.