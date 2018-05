Utilizaron un billete de lotería

Estafada con el 'cuento del tío'

La víctima llevó a la timadora hasta su vivienda.

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: El caso es investigado por la Felcc del Plan Tres Mil .

Una historia para no creer envuelta en codicia, ambición e inocencia dejó sin sus últimos ahorros a Inés C. I. quien sufrió el hurto de 3.600 bolivianos por una mujer que le hizo creer que se ganó 200 mil dólares americanos en la Lotería Boliviana. La trama se dio la tarde del sábado cuando la víctima caminaba entre las calles Cañoto e Ingavi con rumbo a su domicilio después de realizar compras. La denuncia indicó que una mujer se le acercó y le consultó dónde quedaba la Lotería y le explicó que se ganó dinero comprando un billete y que recientemente había llegado de Potosí por lo que necesitaba ayuda debido a que no sabía leer ni escribir. Minutos después de la breve plática, aparece en escena otra mujer quien se acopla a la charla para captar la atención de la víctima y convencerla que la colabore y le dé cobijo en su casa hasta el lunes para dirigirse a primera hora a cobrar su dinero y reconocerle por las atenciones.

Su inocencia. La afectada denunció que llegaron hasta su domicilio en el barrio Virgen de Cotoca del Plan Tres Mil con las dos mujeres a quienes invitó a pasar para mostrarle que podía pasar la noche en ese lugar. Inés recordó que la mujer fingiendo desconfianza le insistió que le diga dónde iba a guardar su billete de lotería. Inocentemente, la víctima mostró a la timadora que guardaría su billete en una tetera vieja donde solía guardar algunos ahorros. Según el informe, la denunciante no recuerda el momento cuando la estafadora, que se hizo llamar Juana, sacó el dinero de su tetera y su billete y abandonó su domicilio en un taxi con rumbo desconocido.