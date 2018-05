Cárceles, sin programa para niños

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Ref. Fotografia: El 5 de marzo varios presos aprovechando la protesta por la medida escaparon.

El Gobierno nacional no cuenta con un programa ni cumple con los protocolos internacionales establecidos para la protección de niños que viven en las cárceles, situación que desencadena en acciones del Ejecutivo poco programadas y preocupantes, ya que colocan a los menores en una situación de mayor vulnerabilidad. La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Estefanía Morales, el pasado 7 de mayo, admitió ante medios de comunicación que el Ministerio de Justicia aún no cuenta con un programa de protección para los niños que viven en las cárceles del país. "Nosotros recién estamos trabajando en una mesa, una mesa técnica que está a la cabeza el doctor Héctor Arce (Ministro de Justicia), la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Gobierno, los gobiernos departamentales y municipales, justamente para hablar el tema de la realidad carcelaria", sostuvo.

Preocupación. Al ser consultada sobre la aplicación de otras políticas gubernamentales orientadas a la protección de los menores que viven en cárceles, dijo: "Recién estamos trabajando en ello. Porque los niños no pueden estar en cárceles, eso dice el Código (Niño Niña Adolescente), ahorita no hay". Morales comentó que se debe ver a toda la población vulnerable que habita en las cárceles, como ser ancianos y niños, principalmente. "Ahora nosotros estamos preocupados por los niños, evidentemente hemos coordinado con el Ministerio de Gobierno para que no se encuentren más niños en cárceles", comunicó y añadió que también se está trabajando con las Defensorías de la Niñez, para el traslado de estos menores. En Bolivia la normativa establece que los hijos e hijas menores deben permanecer prioritariamente con el progenitor o progenitora que se encuentra en libertad, no obstante, cuando ambos se encuentren recluidos de manera excepcional podrá permanecer con la madre hasta los 6 años de edad.