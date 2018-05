Un padecimiento frecuente en los últimos años

Una carga ocupacional excesiva se convierte en estrés laboral

Este problema es generado por una presión en el entorno profesional. A la larga afecta mentalmente a las personas y trae consigo complicaciones en el cuerpo.

Lunes, 14 de Mayo, 2018

Un clima laboral inadecuado puede generar desgaste mental y físico, y a la larga, afectará a la salud. A esto se denomina estrés laboral y es un problema propio de la sociedad actual, en la que la creciente presión en el entorno puede provocar la saturación física o mental del trabajador, generando diversas consecuencias que no solo afectan a su salud, sino también a la de su entorno más próximo. Los expertos en este tema recomiendan a las diferentes instituciones que realicen dinámicas, meditación o terapias para que así los trabajadores puedan rendir el cien por ciento dentro de su fuente laboral. Este problema puede llegar a complicar la vida de los involucrados comenzando con problemas mentales, corporales y después puede llegar a provocar un paro cardiaco en la persona afectada.

Cómo nace el estrés en las personas. El estrés, incluyendo el relacionado con el trabajo, puede ser una causa importante de enfermedad y se sabe que está asociado a altos niveles de absentismo laboral por enfermedad. Con la rotación de personal y otras cuestiones como errores en la ejecución del trabajo.

El problema puede golpear a cualquiera en cualquier nivel de una organización, no se limita a puestos de trabajo en particular o sectores de trabajo determinados. El estrés no es una enfermedad, es un estado. Sin embargo, si es demasiado excesivo y prolongado en el tiempo puede llegar a desarrollar otras enfermedades.

Opiniones de los expertos. Los diferentes profesionales en psicología mencionan que en la ciudad se presentan varios casos con una sobrecarga laboral, pero que las máximas autoridades de la institución no toman cartas en el asunto.

La psicóloga Magui Jáuregui dio su opinión con respecto al tema. "Los trabajadores piensan que tienen la capacidad de resistir al estrés, pero este siempre termina venciendo al organismo humano y llega a sobrecargar al trabajador". Para la especialista este problema corta la creatividad en el ser humano, anula la concentración debido al gran peso y la tensión que genera el ambiente laboral. Jáuregui menciona que existen meditaciones que las empresas deben realizar por lo menos dos veces a la semana en su ambiente laboral para que el empleado pueda librar las tensiones acumuladas y así pueda rendir más del cien por ciento en su trabajo, debido a que en toda empresa debe existir la creatividad en los trabajadores.

El licenciado Óscar Urzagasti coincide con algunas afirmaciones realizadas por Jáuregui. "No todas las personas toleran de la misma forma el estrés, algunos tipos de profesiones requieren de más tolerancia y esto hace perder los estribos a los trabajadores". Para Urzagasti el organismo actúa de diferentes maneras frente al problema laboral, por ejemplo los funcionarios públicos son los más propensos a estresarse, pero sus instituciones no realizan ningún tipo de dinámica, mencionó. En contraparte al estrés laboral existe el hobbing usualmente es usado por los jefes de las empresas. Este proceso consiste en sobrecargar al empleado con tareas fuera de lugar o alternativas donde el empleado ya se siente cansado y renuncia por completo al trabajo. Esta tensión puede ser reducida si las empresas involucraran actividades de ocio, entretenimiento dentro de la misma identidad. Esto hace que el mismo empleado se sienta cómodo y exista un buen clima laboral y bajarían sus niveles de estrés. En conclusión pienso que el estrés laboral es la puerta principal a todas las enfermedades que existen, recalcó el profesional.

Otros países tienen un buen manejo de este agobio. En Madrid, España, muchas empresas han optado para que sus trabajadores lleven a sus mascotas a su fuente laboral. Debido a que esta le presenta mayor confort al momento de realizar sus deberes y prestan un ambiente más acogedor a los visitantes. En Estados Unidos las empresas también cuentan con una mascota pero eso no es todo, a manera de incentivar a los empleados les regalan viajes para que puedan relajarse y olvidarse de sus labores por una semana. McDonald denomina "informe semanal de desahogo", un tablero online donde los empleados pueden enviar quejas e inquietudes de forma anónima y pública.

Las empresas se ven afectadas por el estrés

Un estudio realizado por el Grupo Multisistemas de la ciudad de México manifestó que el estrés laboral disminuye un 30 por ciento la productividad laboral. El ausentismo, enfermedades psicosomáticas y cansancio son los primeros problemas que ayudan a las empresas a detectar este problema. Según el estudio, las instituciones no motivan a sus trabajadores y existe una nula innovación de la empresa hacia sus trabajadores. China y EEUU encabezan los más altos índices.

Maestros

Muchos de ellos tienen que soportar y aguantar escenarios de presiones y reuniones con familias poco respetuosas y maleducadas.

Periodistas

Los hombres y mujeres que ejercen este oficio son más propensos a mal genio y a una incapacidad “para resolver problemas”.

Enfermeras

Horas unidas al sufrimiento del paciente, ser el intermediario entre el paciente, el médico y la familia, soportar críticas.