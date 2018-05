Ministro Romero apoya el pedido

Descongelar las regalías hasta el martes exigen cívicos de Santa Cruz

Medidas. Se estudia también un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Domingo, 13 de Mayo, 2018

Posición. Los cívicos manifiestan que no hay razón para tener las cuentas congeladas.

El presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Fernando Cuéllar, dio plazo hasta el martes 15 para que YPFB proceda a descongelar las cuentas provenientes de las regalías del campo Incahuasi a favor de su departamento, porque en criterio, no hay motivo alguno para seguir perjudicando a su región.

'No hay ningún impedimento'. "Lo que tiene que hacer YPFB es proceder directamente al descongelamiento de las regalías. No hay ningún impedimento para que no lo haga. YPFB ni tiene porqué pedirle permiso al Tribunal Constitucional como se está pretendiendo hacer ver. Nosotros creemos que esto tiene que estar resuelto hasta el lunes, máximo martes ya tienen que estar descongeladas las regalías", afirmó Cuéllar en una entrevista con el programa "Tejiendo Bolivia" de la red Erbol.

Juicio contra magistrados del TCP. Asimismo, Cuéllar anunció que su región estudia iniciar un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que emitieron la sentencia 1160/2017 y la medida cautelar de congelamiento de regalías, resoluciones que perjudicaron a su departamento.

"Existe la posibilidad de iniciar un juicio de responsabilidades en contra de los miembros que dictaron esa sentencia, porque creemos y estamos convencidos que es un abuso. Es una sentencia que está fuera del marco de la Ley y de la Constitución, porque el TCP no puede evaluar pruebas, no puede evaluar situaciones que son de juicios ordinarios", señaló.

Romero apoya el descongelamiento inmediato. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, aseguró que después de la socialización del segundo estudio que determina que los campos de Incahuasi y Aquío se encuentran ubicados exclusivamente en el departamento de Santa Cruz se "debe instruir el descongelamiento de recursos" a favor de ese departamento.

En declaraciones al canal estatal, Romero dijo que el estudio ratificó lo que ya se conocía pues "los límites entre ambos departamentos han sido definidos hace más de cien años, el mapa de Bolivia no ha variado hace más de un siglo".

Romero dijo que ante la contundencia de la información técnica "de nada sirve enojarse, amenazar".

Reunión técnica para el próximo martes. Dijo que las gobernaciones de Santa Cruz y Chuquisaca han sido notificadas y el próximo martes deben asistir a una reunión técnica convocada por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la que "se expondrá y absolverá las dudas, serán resueltas en la jornadas del martes, y el miércoles una vez agotada la etapa de socialización a las partes debe instruirse el descongelamiento de recursos".

Romero dijo que el Gobierno ha cumplido con la sentencia constitucional que instruyó que se realice el estudio técnico que "sin un milímetro de error" ha determinado que Incahuasi está exclusivamente en Santa Cruz.

'Dar vuelta a la página'. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, afirmó ayer que tras conocerse el resultado del segundo estudio técnico que determinó que el campo Incahuasi está en territorio cruceño queda "dar vuelta a la página" y pensar en un trabajo arduo para concretar el pacto fiscal.

"Con esto pasamos de página y creemos firmemente en esta búsqueda de la desconcentración del poder político y económico", dijo Costas en conferencia de prensa.

En esa línea, Costas propuso de una vez concretar "el gran acuerdo nacional" que permita tener el pacto fiscal para una redistribución de recursos de una manera más equitativa.

3 Meses

Y once días duró este conflicto por el pozo en Incahuasi.

De cómo se originó este conflicto birregional

El conflicto se inicia cuando el Ministerio de la Presidencia anula la resolución ministerial que dio por cerrado el procedimiento de conciliación administrativa para la delimitación interdepartamental entre Santa Cruz y Chuquisaca. Incahuasi está ubicado entre el límite entre Santa Cruz y Chuquisaca, el 2016 la empresa francesa Total construyó e inauguró una planta.