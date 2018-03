Durante su internación

Enmanillan a su camilla a Juan Carlos Guedes

Caso Rózsa. Defensa del procesado pide a las autoridades hacer prevalecer los derechos humanos en el trato.

Miércoles, 14 de Marzo, 2018

El procesado Juan Carlos Guedes, en el bullado caso Rózsa, quedó enmanillado a su camilla, durante su internación en la Caja Petrolera de Salud (CPS) de Guaracachi.

Familiares y la defensa de Guedes, exhortan a las autoridades hacer prevalecer los derechos humanos y no acciones que atentan contra la salud y los derechos de las personas.

Guedes fue internado la semana pasada, producto del cuadro delicado que presenta su salud. El implicado en el caso que guarda detención preventiva en Palmasola adolece de diabetes, problemas cardiacos, presión arterial y otros males.

Salud. Cerca del mediodía de ayer, la esposa de Guedes difundió imágenes de cómo se encontraba Guedes enmanillado desde hace por lo menos 3 horas atrás.

Martha Landívar, esposa del procesado, en contacto con El Día, lamentó que las autoridades policiales hayan enmanillado a su esposo a la camilla, sin tomar en cuenta las dificultades y complicaciones que contrae para una persona esa acción. "Él no se va a escapar, no pueden enmanillarlo, sin tomar en cuenta que él no podrá ir ni al baño, es un abuso de poder. Yo no sé si las autoridades de más arriba dieron la orden, pero el hecho es una vulneración a los derechos de mi esposo", dijo.

Landívar, mostró cómo la manilla de las esposas policiales apretaban la piel de Guedes, dificultando la circulación de la sangre.

Molestia. Mientras que su defensa, el abogado Gary Prado, también se mostró molesto por la determinación policial, exhortó al ministro de Gobierno, Carlos Romero, a tomar determinaciones justas, dado que es la máxima autoridad encargada de la Policía.

"Señor ministro de Gobierno, abogado Carlos Romero: es de una indescriptible crueldad enmanillar a la cama de hospital a un detenido preventivo que está padeciendo una crisis hipertensiva e hiperglucemia. Deje los malos tratos y respete la vida y la presunción de inocencia", expresó la defensa de Guedes.a

9 Años

Detenido de forma preventiva cumplirá en abril Juan Carlos Guedes.

