Tránsito registró cinco fallecidos

Tragedias viales, Niño muere de ida a su colegio

Dolor. Una volqueta atropelló a un mototaxista que transportaba a un escolar quien perdió el brazo izquierdo y murió horas después

Miércoles, 14 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Fatalidad. Tránsito analizará la responsabilidad de ambos conductores.

Cinco personas perdieron la vida las últimas 24 horas en accidentes viales ocasionados por inobservancias a las normas de tránsito, según el director de esta unidad, José Luis Pereira. Kevin Fernando Huaylla Cardozo, de 8 años, que se transportaba a bordo de una motocicleta de servicio público murió trágicamente arrollado por una volqueta en el 8vo anillo de la avenida Arroyito del Plan Tres Mil. Junto al menor falleció el mototaxista que lo transportaba, Wilfredo Cesarí Carrasco (51), cuando intentaban cruzar en un cambio de semáforo. Este incidente consternó a los testigos y vecinos de la zona, debido a que Cesarí murió por aplastamiento de cráneo, mientras el menor perdió todo el brazo izquierdo, lo que derivó en una hemorragia masiva que lo condujo a la muerte. El conductor de la volqueta, Carlos Emeterio Morales Zambrana (31), responsabilizó al mototaxista y lamentó las dos muertes. "No me dio tiempo para frenar estoy arrepentido, no fue mi culpa", dijo el transportista. La tía del niño fallecido dijo que el mototaxista de lunes a viernes transportaba al escolar hasta su colegio y lo recogía a la salida. Manuel Cesarí, primo del fallecido, informó que Wilfredo deja tres hijos en la orfandad y que desde hace 6 años trabajaba de mototaxista.

Muerte en Yapacaní. El conductor Óscar Campero Velasco perdió ayer la vida tras chocar con la parte lateral de un camión en el barrio Amboró de la localidad de Yapacaní. Según el jefe de Tránsito, el fallecido después de impactar a la motocicleta de los esposos Santiago Quispe Tapia (38) y su esposa Zulma Martínez Guerra (29), perdió el control de su motorizado y chocó su camioneta contra un Volvo que se desplazaba en sentido contrario. Por el fuerte impacto, la víctima quedó atricionado entre los fierros de su cabina. Quispe, sobreviviente al hecho, dijo que se dirigía junto a su pareja a recoger un bolso donde su compadre cuando sintió el impacto. "Yo estoy con una fractura en el dedo, pero la que se llevó la peor parte fue mi esposa, que se encuentra delicada de salud", indicó. Ambos fueron auxiliados por el conductor de una camioneta que tras el hecho los levantó de una cuneta y los evacuó hasta el hospital municipal de ese municipio.

Sin casco de seguridad. En la avenida principal de la urbanización Pentaguazú 3, Sabino León Salvador, de 20 años, conductor de una motocicleta deportiva perdió la vida tras golpear su cabeza contra un poste de concreto. El hecho se atribuye a una supuesta falla en el sistema de frenos y además que el motociclista no llevaba su casco de seguridad.

2 de las vìctimas

fueron menores de 7 y 8 años que fallecieron atropellados.

Buscado

Vuelco de costado. La Policía de Puerto Avaroa y Bulo Bulo acudió al llamado de conductores que en la carretera había volcado un camión cargado de fideos. Según testigos, el conductor se retiró del lugar dejando abandonada la mercadería y el accidente se produjo por no chocar contra otro vehículo pesado ayer.

Descuido

Atropello Los Tusequis. El pasado lunes perdió la vida el niño Luis Ezequiel Figueroa Padilla (7) cuando se encontraba en el 5to anillo entre las avenidas 2 de Agosto y Alemania. El conductor del vehículo Pedro Laime Vicarana fue aprehendido y será puesto ante un juez por el delito de homicidio en accidente de tránsito.