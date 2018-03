Juez-culpa-a-fiscal-por-mal-accionar-en-caso-de-robo

Otorgaron libertad a imputado y luego lo detuvieron

Miércoles, 14 de Marzo, 2018

La juez del Plan Tres Mil, Nuria Lino Hurtado, deslindó ayer responsabilidad y justificó el porqué cambió de resolución en un caso de robo agravado donde inicialmente otorgó libertad a Miguel Ángel Vidaurre García (21) y a los pocos minutos cambió de determinación a detención preventiva. El detenido fue aprehendido el pasado 5 de marzo robando un celular y varios shores en el mercado Toborochi, donde sus dos cómplices lograron darse a la fuga. Al respecto la autoridad judicial explicó que la resolución está apoyada en el artículo 250 del Código de Procedimiento Penal que señala que la medida impuesta puede ser revocada o modificada de oficio. "El juez no necesita de la intervención de las partes para modificar una resolución ni reinstalar una audiencia para dictar un veredicto", aclaró.

Error fiscal, no judicial. Lino Hurtado dijo que la fiscal Aidé Banegas Collazo fue quien no supo fundamentar ni adecuar el tipo penal que a su parecer se trató de un hurto no así de robo agravado. "Hay fiscales que están acostumbrados a traer sus actuaciones que no están enmarcadas en las normas. Cuando un juez trata de subsanar u observar se molestan, no quieren hacerlo, quieren ser todopoderoso", dijo la abogada. Asimismo señaló que Banegas a último momentoexpuso que hubo violencia, pero no fundamentó si rompieron algo o forcejearon una chapa. El día de la audiencia, se la convocó nuevamente al juzgado, pero señaló que no le daba la gana de regresar. De igual manera, acusó al representante del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero Catacora, de negarse a recibirla en su despacho para escuchar sus descargos y que la desalojó a empujones. "Dijo que no me iba a escuchar, que haga mi reclamo por los conductos regulares; sin embargo, sé que ha recibido a los fiscales del caso", reclamó. Dijo que incluso recibió el apoyo del fiscal Carlos Candia, del Plan Tres Mil, quien se disculpó y le comentó que el caso era hurto y no robo y que la fiscal no fundamentó acorde a Ley. El fiscal Fredy Larrea anunció un proceso penal de oficio contra la juez.

'No se tiene los audios de su última resolución'

El representante del Consejo de la Magistratura, Mauricio Romero Catacora, dijo que revisado el cuaderno procesal del caso de robo del Plan Tres Mil donde la juez modificó su determinación después de liberar al imputado a detención preventiva, señaló que de esta acta no se tiene el audio correspondiente. Romero insistió que para cambiar una determinación debió hacerse en la misma audiencia y en presencia de la partes querellantes. La autoridad dijo que ya se abrió un proceso administrativo y será un juez disciplinario quien aplique las sanciones al respecto. "Quiero aclarar que cuando vino acá se la trató con respeto y no a empujones como refiere en una denuncia que señaló ante los medios", dijo el representante judicial./E.D.

