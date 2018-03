En el primer mes del año

Exportaciones registran crecimiento del 22%

Datos. Si bien hay un incremento en las tradicionales, las no tradicionales han decrecido en volumen y en valor.

Miércoles, 14 de Marzo, 2018

De enero del 2017 a enero del 2018, las exportaciones bolivianas registraron un incremento del 22% en valor y 10% en volumen, esto debido principalmente a las tradicionales a efecto de los buenos precios internacionales. En cuanto a los productos no tradicionales hubo una caída de 23 y 27% en valor y volumen respectivamente, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Comercio exterior inició con pie izquierdo. Las ventas externas totales del país en enero de este año sumaron $us 664,5 millones. Los Minerales representaron el 53% ($us 349,9 millones) del total de las exportaciones. Por su parte, las exportaciones No Tradicionales registraron una caída del 23%($us 8,4 millones) y 27% en valor y volumen respectivamente, casi todos los sectores experimentaron bajas exceptuando castaña, quinua, madera, café y azúcar. Ante este panorama, Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), manifestó que este informe deja un sabor agridulce, porque si bien las exportaciones se han incrementado en términos de valor, las importaciones también han crecido un 15% y por esta razón se tiene un déficit de casi 138 millones de dólares en el primer mes del año. "Este desbalance está un 11% menos de lo que hemos registrado en enero del año pasado, hay nomás un inicio con pie izquierdo del comercio exterior boliviano, pese a que las exportaciones han crecido", dijo Rodríguez.

Preocupación por los no tradicionales. En cuanto a los no tradicionales, indicó que existe mucha preocupación, toda vez que de los 15 principales productos de exportación solamente cinco han crecido, porque ha habido una recuperación por efecto precio en la quinua que ha tenido un crecimiento del 49% en valor, pese a que ha caído un 4% en volumen, de igual manera se creció en la castaña, madera, café y azúcar que hasta enero del 2017 no reportaba exportación y ahora ya se está acercando al medio millón de dólares en el primer mes. "En lo que respecta a la soya, joyería, girasol, cueros bananas, lácteos, alcohol etílico, confecciones textiles, todos están con caídas en términos de valor y algunos en volumen", explicó el gerente del Ibce, a tiempo de agregar que la tendencia para esta gestión, considerando los precios del petróleo y los precios hacia el alza de los minerales, este año se tendrá un mejor desempeño de las exportaciones.

Por otro lado, indicó que para tener mayor competitividad se deben liberar las exportaciones en pleno, uso de biotecnología para mejorar los rendimientos en el agro y ampliar los programas de riego y universalizar el seguro agrícola.

15 Por ciento

en volumen y 34% en valor fue la participación de los hidrocarburos.

1 Por ciento

fue el crecimiento de los minerales en volumen y un 30% en valor.

