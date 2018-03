Tras la muerte de dos militares la atención se centra en el negocio ilegal de autos chutos

El Gobernador de Oruro pidió una investigación a fondo, el transporte pesado asegura que hay 120 rutas alternas para el contrabando y los despachantes de aduana piden controlar el mercado de autos chutos

Martes, 13 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Imagen ilustrativa. Foto: Internet

Tras la muerte de dos militares en una emboscada de contrabandistas en la comunidad de Cahuana próxima a Oruro, la atención se ha centrado en el mercado de los autos chutos.



El gobernador de Oruro Víctor Hugo Vásquez admitió que algunas poblaciones de ese departamento son zonas de tránsito de autos chutos y pidió "que se investigue a fondo en qué lugar se comercializan".



El lunes la Cámara Boliviana de Transporte de Carga Nacional e Internacional alertó que el contrabando utiliza autos chutos para transitar por al menos 120 rutas alternas entre los departamentos de Oruro y Potosí a lo largo de la frontera con Chile para eludir los controles aduaneros.



A través de un comunicado, la Cámara de Despachantes de Aduana pidió analizar la situación y "definir qué hacer con los mercados de autos chutos en los municipios del Altiplano en La Paz, el Chapare en Cochabamba o los Valles en Santa Cruz".



El Gobernador de Oruro dijo que es urgente realizar una investigación sobre el tránsito de autos chutos porque "años atrás se comercializaban en Challapata, pero en la actualidad no se tiene información".



Según los primeros reportes de la Fiscalía los sargentos Fidel Chávez y Vladimir Siñani fueron emboscados cuando resguardaban uno de los siete vehículos indocumentados procedentes de territorio chileno que fueron interceptados por la Unidad de Control Aduanero (UCA).



Vasquez informó que visitó la zona donde ocurrieron los hechos y constató que en Cahnuana "existen apenas 10 casas, no es una zona poblada" e insistió que es urgente investigar la ruta y las áreas de comercialización de los autos chutos.



Pidió al Ejército y la Policía "desplegar un control con mayor precisión" porque no puede intervenir como Gobernación puesto que "el control del contrabando se realiza por instancias nacionales".



Según el transporte de carga internacional, los autos chutos utilizados por el contrabando transitan por territorio de los departamentos de Oruro y Potosí a lo largo de la extensa frontera con Chile.