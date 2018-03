Desde Anapo

Preocupación por la planta de urea

Situación. Según informaron desde YPFB, la planta volvió a parar pero por cuestiones de mantenimiento de las máquinas.

Martes, 13 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Sector. Desde Anapo informan que tienen la intención de duplicar su demanda de urea.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) está en condiciones de comprar 20 mil toneladas de urea al año a YPFB, pero expresó su preocupación porque la planta de Bulo Bulo nuevamente paralice sus operaciones por razones de mantenimiento. Advirtió que el procedimiento para acceder al fertilizante es burocrático. "Siempre es probable que aparezcan problemas, las máquinas no son infalibles pero esperemos que solucionen, habíamos hecho un compromiso de compra de 2 mil toneladas y hemos pasado las 3 mil toneladas, hemos hecho una buena compra y ahora podemos duplicarla", afirmó el presidente de Anapo, Marcelo Pantoja.

La paralización. Sin embargo dijo que luego que YPFB determinara parar nuevamente la planta de urea para realizar tareas de mantenimiento, el sector agroindustrial no sabe para cuándo volverán a producir. "Es una preocupación porque necesitamos de la urea y esperamos que la planta funcione", manifestó. "Las expectativas de Anapo es que si tenemos buen precio podemos tener la capacidad de la planta de alcanzar a 20 mil toneladas al año", señaló.

Desde YPFB. Por su parte, el encargado de Promoción y Distribución de la Urea de YPFB por Anapo, Marcelino Minacha afirmó que la producción de urea incrementa su rendimiento en al menos una tonelada por hectárea en relación al cultivo que no cuenta con el fertilizante. "El maíz, trigo y sorgo necesitan nitrógeno y se hizo un estudio con 70, 80 y 100 kilos y la urea es un buen elemento del maíz para aumentar la producción (...). Este es el maíz Testigo, que no tiene urea, pero la parte con tratamiento tiene mayor uniformidad de mazorcas, hay rendimiento mayor de una tonelada", dijo.

Acceso a la urea. El agrónomo Minacha dijo que la alianza estratégica con YPFB permitió que se realicen los pedidos y depósitos para comprar la urea, sin embargo señaló que los pequeños productores no consiguen la urea aunque tengan la disposición de viajar hasta la agencias de distribución. "Ayer me enteré que se compra en Santa Cruz y en Montero donde vale 146 bolivianos la bolsa, pero el problema no es ir a comprar como se compra el azúcar, se paga y se compra (...). Aquí hay que hacer un depósito y coordinar las entregas en stock", señaló. El especialista observó falta de información de parte de YPFB a los productores para acceder a la urea. "Si tiene el contacto llama y si hay stock paga al banco, pero ir directo y comprar a la planta es complicado hay falta de información", dijo.

550 Dólares

la tonelada es lo que cuesta la urea en el extranjero, según Minacha.

368 Dólares

por tonelada es lo que cobra YPFB a los productores grandes.

