Evo propone fuero especial para FFAA y Policía en la lucha contra el contrabando

El proyecto de ley propone que los efectivos militares y policiales 'que participen en operaciones de lucha contra contrabando queden exentos de responsabilidad penal cuando por fuerza mayor hubieran afectado un bien jurídico'

Lunes, 12 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Evo Morales, presidente de Bolivia.

El presidente Evo Morales anunció que a través de un proyecto de ley se otorgará un fuero especial a efectivos militares y policiales que participen en operaciones de lucha contra el contrabando.



En conferencia de prensa informó que está enviando el proyecto a la Asamblea Legislativa que en su artículo 4 establece que "las y los servidores públicos de las Fuerzas Armadas y la Policía que participen en operaciones de contrabando están exentos de responsabilidad penal cuando por fuerza mayor en el ejercicio de su cargo y cumpliendo sus funciones constitucionales hubieran afectado un bien jurídico para garantizar la efectiva realización de un operativo en la lucha contra el contrabando".



Morales complementó, "lamento que hay algunos militares detenidos por luchar contra el contrabando, eso ya no va a haber más".



El artículo 5 señala que "en caso de ilícitos flagrantes de contrabando, las FFAA tendrán la facultad para practicar aprehensión y arresto " y luego derivar a las personas ante las autoridades correspondientes.



El mismo artículo establece que los efectivos policiales y militares quedarán "exentos de responsabilidad si encontrándose en riesgo su vida o integridad física propia o ajena, no superable de alguna manera, procedieran de oficio a la destrucción e inutilización de los medios de transporte y bienes encontrados en los operativos de contrabando".



El artículo 6 determina que las FFAA y la Policía quedan "facultados para el uso, equipamiento armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados que sean proporcionales al riesgo en los operativos de lucha contra el contrabando".



Morales dijo que tomó la decisión de proponer la ley luego de conocer que este domingo dos sargentos de la Unidad de Control Aduanero (UCA) murieron de manera violenta en una emboscada protagonizada por contrabandistas.



"Condenamos y repudiamos lo que sucedió ayer con los hermanos militares y esperamos que inteligencia de la Policía y las FFAA detecten que está detrás de esto", señaló.



Advirtió que "no es una simple lucha contra el contrabando, no solo es contra el contrabandista, (...) algunos países nos quieren afectar económicamente, luchar contra el contrabando es luchar contra la agresión económica".