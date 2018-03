Carlos Mesa se negó a ser testigo en el juicio a Goni según Víctimas de Octubre

La Asociación de las Víctimas de Octubre reveló que se excusó a través de un memorial que envió a la Corte Federal de Fort Lauderdale, en Florida, que procesa a Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín

Lunes, 12 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Carlos Mesa, expresidente de Bolivia. Foto: Archivo

El expresidente Carlos Mesa se negó a ser testigo de cargo en el juicio que una corte federal de Estados Unidos ha instaurado contra Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez Berzaín.



El dirigente de la Asociación de Víctimas de Octubre Negro, Patricio Quispe informó que en diciembre de 2017 y enero de este año le solicitaron mediante carta que atestigüe a su favor pero "nunca respondió y acabamos de enterarnos que se excusó a través de un memorial que envió a la corte federal".



Detalló que las gestiones para asegurar que declare en el juicio se canalizaron inicialmente a través del abogado Carlos Alarcón.



"Nos sentimos traicionados" dijo Quispe a ANF y lamentó la actitud de Mesa que "a poco de asumir la presidencia, el 18 de octubre, subió a El Alto y nos aseguró reparación y justicia".



Consultado sobre el contenido del memorial señaló que el documento cursa en los expedientes del juicio pero no puede ser revelado porque "el proceso se desarrolla en estricta reserva, las normas son estrictas".



Dijo que la información que conocieron a través de sus abogados es que Mesa presentó un memorial y adjuntó algunos libros donde "supuestamente se detallan los hechos de octubre de 2003".



Explicó que la dinámica de la corte federal exige la presencia física de los testigos porque tienen que responder las preguntas tanto de la acusación como de la defensa, en esta fase del proceso ni el magistrado de la corte federal ni los jueces ciudadanos revisarán pruebas documentales.



"Sospechamos que (Mesa) tiene miedo a enfrentar a Goni y alguna razón política o económica para no declarar", señaló Quispe.



La Asociación de Víctimas de Octubre Negro presentó una lista de veinte testigos y en la segunda semana del juicio civil que se ventila en Florida, Estados Unidos, se espera que todos los testigos de cargo hayan formulado sus declaraciones.



Pese a la reserva dispuesta por el juez James I. Cohn para que las partes no divulguen los pormenores del proceso, se ha anunciado que declararán Juan Del Granado y Waldo Albarracín.