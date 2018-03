Acelerado crecimiento de patios de comida en Santa Cruz

Food Truck, la nueva alternativa de negocio rápido

En seis meses aproximadamente se abrieron alrededor de 15 parqueos de carros de comida en toda la ciudad. Todos tienen ofertas internacionales en sus menús.

Lunes, 12 de Marzo, 2018

En los seis últimos meses, la ciudad empezó a llenarse de patios de comida o parqueos de Food Truck (camiones de comida) como una alternativa de negocio donde en su mayoría son emprendidos por jóvenes. Las inversiones para estos espacios parten desde los 15.000 hasta los 150.000 dólares americanos. La diferencia lo hace la infraestructura, el tamaño y ubicación del terreno.

Oferta de comida. Generalmente los Food Trucks de la ciudad son de comida rápida y en su mayoría ofrecen platos internacionales como ceviches, variedad de chaufas, tacos y demás comidas mexicanas, cubanas, pastas italianas y rusas, lomitos, sushis, infinidades de hamburguesas, shawarma, sándwish, asados de carnes, milanesas, planchitas de carnes, pizzas artesanales a la parrilla y al horno, entre otros más ya que también cada patio va acompañado de un bar y varias heladerías.

En cuanto a los precios, no hay un estándar, sino que cada truck pone su precio y según un recorrido que hizo El Día por estos lugares, se pudo observar que hay sándwiches, shawarmas, hamburguesas y otros desde Bs 10 hasta más de Bs 50.

Emprendedores. Sobre Ruedas es un Food Truck de propiedad de Yerling Rivero, de 23 años de edad, que junto con su socio, Miguel Laguna, tiene dos patios de comida, el primero fue el de la Av. Paraguá que lo abrieron hace siete meses y hace tres meses inauguraron otro con el mismo nombre en el 5to anillo y Av. Alemania y aunque ellos fueron uno de los primeros en este negocio, asegura que ya no abriría porque cada vez hay más competencia. En ambos lugares invirtieron entre Sus. 18.000 y 20.000

Iván Pérez Joaquín, es otro joven emprendedor que se luce como propietario de Garages Food Trucks en plena esquina de la Av. Beni y cuarto anillo. El lugar cuenta con 20 camiones de variada gastronomía, con un patio al aire libre y otro interno. “Si bien se han abierto un montón de negocios, ninguno tiene este espacio cerrado con aire acondicionado, con televisores que tiene hasta un sitio para tener música al vivo en algún cumpleaños u otro acontecimiento”.

Cristian Rivero Arauz es otro joven que al ver que este negocio era muy rentable se animó a alquilar un espacio en la Alemania, casi 5to anillo para emprender con Food Station, el cual tiene once camiones con diferentes tipos de comidas. “Lo miré el negocio, me gustó y ya nomás empecé a buscar el lugar, la inauguración se hizo el 21 de diciembre y el proyecto comenzó un mes antes con la búsqueda de Food Truck que por Facebook lancé la convocatoria. Es el primer proyecto que tardó un mes ya que generalmente otros tardan entre un año y seis meses”, contó.

Food Soho, en la Av Beni es un patio de comida que como todos los demás, atienden desde las 18:30 hasta la media noche, pero José Hernández, administrador del lugar, remarcó que la diferencia de ellos es que se basan en precio, cantidad y principalmente en calidad. “Eso lo notamos porque las personas vuelven al lugar y traen más gente”, sostuvo.

La Ruta ubicado en la Santos Dumont fue el primero en este estilo de negocio de la ciudad y entre muchos más que hay, los últimos en abrirse en estas dos semanas fueron La Feria en Av. Roca y Coronado y Parking en la avenida Cristo Redentor. “Con mi hermano Maicol, apostamos en este negocio debido a que en toda esta zona, entre 5to anillo y más allá del octavo, hay bastantes condominios y cuando uno quiere salir a comer sobre todo los fines de semana en familia, no hay muchas opciones. Hasta el momento que llevamos semana y media de la apertura, ha sido un éxito. Este es el parque de comida más grande de la ciudad”, sostuvo Róger Sanguino quien asegura que con su socio invirtieron más de 55.000 dólares en infraestructura. Entre los próximos en abrir, está El Patio en la esquina de El Cristo y la Vía Food Truck & Park que tendrá una inversión de Sus. 150.000

Otro concepto de Food Truck. Yerling expresó su preocupación ante el veloz crecimiento de este tipo de negocios y ante esta situación cree que la Alcaldía debería hacer algo al respecto, ya que todo surgió por esta institución que no dejaba trabajar a los carros de comida en la calle. “La Alcaldía no tiene ninguna normativa fija ya que hasta el momento no ha pasado ninguna circular. A ver qué pasa con todo esto, porque ya somos hartos en la ciudad, claro que es mejor que los food trucks estén en parqueos que en la calle ya que se han dado casos donde se ha salido una llanta y han ocasionado accidentes. Así que esperaremos nomás qué pasa, por el momento la gente sigue viniendo a pesar que tengo patios food truck cerquita”, dijo la emprendedora.

Por su parte, Javier Muñiz, propietario del truck Burla Special Burger, situado en Garages de la avenida Beni, insistió que con más de cinco años de experiencia en este tipo de negocio en Argentina, en Santa Cruz se ha perdido el verdadero sentido de lo que son los food truck debido a que los carros no tienen que estar dentro de un patio cerrado donde el que quiere vender tiene que pagar por el espacio de su truck y hacer el contrato por cada seis meses.

“Lo que se hace en Santa Cruz no es el concepto de Food Truck, en otros países las gobernaciones incentivan esta actividad. En Argentina participé en un Street Food Truck y ellos te ponen el lugar y se encargan de la logística para que nosotros dueños de los Truck solo participemos con nuestra especialidad, debido a que este es nuestro trabajo del que vivimos día a día”, dijo.

'La vía park' es otro Food Truck pero para niños

Dentro de este modelo de negocio que se está esparciendo en la ciudad “La Vía Food Truck & Park” es otra alternativa para ir a comer pero más pensado en los niños debido a que, aparte de los carros de comidas y heladerías, este patio también tendrá un parque con variedad de juegos para todas las edades.

“La Vía” está ubicada en el 5to anillo de la doble vía La Guardia y se inaugurará este 17 de marzo.

Diferencias. El parque tendrá carritos a pedales de varios tamaños, toro mecánico, reloj mecánico, cama elástica, futbolín, castillos para los más pequeñitos, cancha de fútbol inflable y tobogán. Todos los juegos están dentro del patio de comida y para acceder a ellos, el propietario, Henry Pol, dijo que con una manilla se podrá jugar toda la noche.

Tres jóvenes fueron los pioneros

Juan José Romero, Eduardo Cossío y Andrés Suxo son los jóvenes que pusieron el primer patio de Food Truck (camión de comida) en Santa Cruz. Romero, chef de profesión, explicó que llegó de Estados Unidos donde trabajó en varios restaurantes y convenció a su amigo, Eduardo, de poner el primer Truck en la ciudad: El Señor de los Tacos (hace 2 años y medio), luego de que la Alcaldía no los dejara trabajar en la calle, se les ocurrió la idea a Romero y Suxo de alquilar un terreno para poner varios Food Truck. Así fue que nació el Food Truck“La Ruta” (Av. Santos Dumont entre 3er y 4to anillo) que en febrero del 2017 abrió con seis carros, actualmente tiene ocho con una inversión de 15.000 dólares. Después de ver el éxito que estaba teniendo este tipo de negocios, fue que en los últimos seis meses empezaron abrirse alrededor de 15 patios de comida con el estilo de Truck en toda la ciudad.