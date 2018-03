Lo que deja el banderazo

Unidad marítima y por el 21F

El pueblo se unió no solo por la demanda, sino exigiendo respeto al referéndum.

Lunes, 12 de Marzo, 2018

De acuerdo al analista político Carlos Cordero, el banderazo, realizado el pasado sábado en la carretera La Paz - Oruro, demuestra la unidad entre los bolivianos, pero no solamente por la demanda marítima, sino también por el respeto al 21F. "La ciudadanía está utilizando también el tema marítimo para criticar al Gobierno en sentido de que no se puede pedir justicia hacia afuera, si hacia adentro no se respeta los derechos, la Constitución y la justicia en Bolivia, y este reclamo es decir de alguna manera, que estamos unidos por el mar y al mismo tiempo pedimos respeto al 21 de febrero", dijo el analista.

No se volverá a repetir en la historia. Por su parte el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, afirmó que con la extensión de una enseña marítima de 196,5 kilómetros en la vía que une La Paz y Oruro, no se volverá a repetir en la historia de Bolivia. "Yo no creo y los jóvenes se van a acordar, no se va a repetir nunca más y nadie en el mundo va a poder ganarnos, una bandera de 196,5, gigante, gigante", dijo el mandatario. García Linera manifestó que el “banderazo”, en el marco de las "jornadas del mar", tuvo eco en el mundo, a una semana de la presentación de los alegatos orales de la demanda marítima en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, a partir del 19 de marzo.

Entre tanto el viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Arturo Alessandri, manifestó que Bolivia demostró que está por encima de los mezquinos cálculos de "políticos fracasados". "Las críticas interesadas caen por su propio peso y la mejor respuesta a estos posicionamientos es el éxito de la movilización a la que acudieron los bolivianos, sin distinción de edades ni posiciones políticas. Hombres, niños, mujeres, comunarios, funcionarios públicos acudieron para enarbolar la bandera de 200 kilómetros y mostrarle al mundo la justeza de nuestra reivindicación marítima", aseguró.