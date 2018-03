Vecinos del distrito 5 realizaron carrera pedestre

Barrios unidos contra el alcohol, droga y delincuencia

Fue el escenario donde se congregaron cientos de familias para participar de la actividad deportiva.

Lunes, 12 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Jóvenes y niños, se dieron cita para participar de la carrera pedrestre.

Al menos 180 barrios, pertenecientes al distrito cinco de la ciudad de Santa Cruz, realizaron la primera carrera pedestre en rechazo a la delincuencia, consumo de drogas y alcohol que actualmente existe en muchas de las zonas de nuestra ciudad. El evento tuvo lugar en el Cambódromo con la presencia de familias que se dieron cita para participar de esta actividad deportiva.

Por la salud de los vecinos. Joao Adriano Cérico, presidente de la Junta vecinal del barrio Autónomo, quien se encargó de la organización del evento, manifestó que hubo una participación masiva de vecinos que estuvieron inscribiéndose días previos a la carrera. "Decidimos organizar esta carrera, por la salud de todos los vecinos, además de incentivar sobre todo a los jóvenes para que no se descarríen de su camino y opten por el deporte en vez de las drogas o el alcohol que eso los conlleva a delinquir", dijo el dirigente, a tiempo de agregar que hay que utilizar los espacios como el Cambódromo para que la gente pueda desarrollar este tipo de actividades.

Personas de todas las edades. Fueron más de 300 personas de todas las edades que participaron no solo de la carrera, sino también de la caminata familiar, que fue especialmente para aquellas personas de mayor edad y los niños más pequeños tengan un espacio. "Es bueno que se realicen este tipo de actividades que son buenas para la salud, muchos no estamos acostumbrados a hacer ningún tipo de deportes y no nos damos cuenta que es beneficioso para nuestra salud", dijo Carmen Rivero, quien estuvo realizando la caminata en familia.

Los ganadores fueron premiados. La carrera inició desde el 4to al 8avo anillo del Cambódromo, donde los ganadores de todas las categorías recibieron medallas, pelotas, poleras y bolsones.

La actividad deportiva y familiar tuvo la coordinación de la Asamblea Departamental y la Secretaría de Deportes de la Gobernación.

El legislador Iván Añez participó de la actividad, quien indicó que concienciar al no sedentarismo es beneficioso para la gente.