'Banderazo' sin récord y con cuestionamientos

Jornada. 'Mostró la unidad del pueblo boliviano', señaló Evo Morales. Para un diputado chileno fue un acto 'populista' por la reelección. Guinnes no lo avaló.

Domingo, 11 de Marzo, 2018

Ref. Fotografia: Hito. La bandera logró cubrir un tramo de casi 200 kilómetros entre Oruro y La Paz.

El presidente Evo Morales expresó ayer que la unión de la bandera de reivindicación marítima es un paso para que Bolivia pronto vuelva al océano pacífico y manifestó que esta gigantesca bandera une a todos los bolivianos.

Sin embargo, el diputado chileno Jorge Tarud aseguró que Evo Morales "ha organizado el acto populista más grande del mundo", en alusión al "banderazo".

'Inolvidable e irrebatible'. A juicio del presidente Morales, este acto se constituirá en un "hecho inolvidable, irrebatible", algo nunca visto en el mundo y fue promovido para acompañar de forma simbólica la presentación de los alegatos orales de la demanda marítima en la CIJ, previstos entre el 19 y 28 de marzo.

Para Tarud es 'campaña política'. Tarud también se refirió a la visita del jefe de Estado a Chile para participar en el cambio de mando, situación que -a su juicio- la utiliza como parte de su "campaña política": "Él viene a nuestro país, no tiene ninguna reunión bilateral, ciertamente que tiene gente acá que le pone música para ser aparecer como que en Chile se pide mar para Bolivia, lo que no es efectivo". "En La Haya él va a utilizar el propio edificio de la Corte para proseguir con su campaña para la reelección; campaña que, además, el propio pueblo boliviano le dijo que no en un plebiscito", añadió el diputado e hizo un llamado a que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) "tome nota de la campaña política donde ellos están siendo utilizados para los fines internos de Evo Morales en Bolivia".

'Bolivia demostrará solvencia ante La Haya'. El presidente Morales afirmó que en pleno siglo XXI ya no se puede pensar en soluciones basadas en la imposición de la fuerza, en este marco afirmó que en la etapa de alegatos orales ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, se demostrará que la demanda contra Chile es razonable y solvente para retornar a las costas del Pacífico con soberanía.

Sin certificación del Guinnes Récord. Elizabeth Montoya, asistente de la Gerencia de Relaciones Públicas de Guinnes World Records North America, Inc., aseguró que esa actividad relacionada con la extensión de la bandera de la reivindicación marítima más larga no se ajusta a las categorías de récord que se tiene a la fecha.

No supervisamos el título de la "bandera más larga", ya que en nuestros récords relacionados con banderas, éstas deben ser una réplica a escala proporcional de banderas oficiales.

Por su parte, el canciller Fernando Huanacuni, destacó que "no estamos para batir el récord, estamos para mostrar el mensaje al mundo de que el mar nos une, de que tenemos un solo corazón", aseveró el jefe de la diplomacia.

Evo en Chile pero no habrá encuentro bilateral

El presidente Evo Morales llegaba a última hora de ayer a Chile para asistir hoy a la juramentación del presidente electo chileno Sebastián Piñera, a 9 días de verificarse los alegatos orales en el juicio marítimo que contrapone a ambos países sudamericanos en la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de La Haya.

No habrá encuentro. Morales y Piñera se encontrarán, en el ámbito del protocolo propio de la investidura presidencial en Chile. El encuentro, un apretón de manos y un intercambio de pareceres, no más de eso en principio, pues no está agendada un reunión bilateral antes, durante ni después de los actos de investidura, se registrará luego de casi 7 años.

Extensión. Bolivia cubrió con el 'banderazo'196.5 kilómetros de extensión sobre la carretera que une los departamentos de La Paz y Oruro, en jornada dedicada a la reivindicación marítima.

La medición de la enseña gigante, en apoyo a la demanda contra Chile en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Holanda, requirió de equipos de alta precisión en tierra y aire, en un tiempo de aproximadamente tres horas.

Transmisión. Quince canales de televisión, muchos de ellos cadenas nacionales, transmitieron el "banderazo". Unitel, RTP, Bolivisión, Bolivia TV, ATB, Red Uno, Católica Televisión, Red 24, Xtotv, Cadena A, PAT, Abya Yala, Palenque TV, Canal Policial y TV Off son los canales de televisión que transmitieron el "histórico" hecho.

19 de marzo

al 28 del mismo mes se realizarán los alegatos orales ante la CIJ.

2013 Año

en que Bolivia inició la demanda marítima contra Chile en La Haya.

